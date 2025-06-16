Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar iPhone yang Bisa Upgrade IOS 26

Fitri Rahayu Amanda , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |18:47 WIB
Daftar iPhone yang Bisa Upgrade IOS 26
iOS 26. (Foto: Apple)
JAKARTA - Apple resmi memperkenalkan iOS 26 pada ajang WWDC 2025, dengan inovasi-inovasi terbaru mulai dari desain antarmuka baru bertema "Liquid Glass", fitur kecerdasan buatan Apple Intelligence, hingga peningkatan pada aplikasi inti seperti Kamera dan Telepon. Namun, tidak semua model iPhone akan mendapatkan pembaruan ini.

Berikut daftar lengkap iPhone yang bisa upgrade ke iOS 26, serta informasi penting terkait fitur dan jadwal rilisnya.

Daftar iPhone yang Mendukung iOS 26

Berdasarkan pengumuman resmi Apple, hanya iPhone dengan chip A13 Bionic atau lebih baru yang akan mendapatkan update iOS 26. Artinya, iPhone yang dirilis sejak tahun 2019 ke atas masih bisa menikmati sistem operasi terbaru ini. Berikut daftar lengkapnya:

  • iPhone SE (generasi ke-2/2020 dan ke-3/2022)
  • iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e
  • Seluruh varian iPhone 17 yang akan rilis tahun ini akan langsung hadir dengan iOS 26 sebagai sistem operasi bawaan.

Fitur Unggulan iOS 26

Berikut fitur-fitur unggulan iOS 26: 

  • Desain "Liquid Glass" yang lebih modern dan ekspresif
  • Apple Intelligence: Fitur AI canggih untuk personalisasi, ringkasan teks, hingga notifikasi pintar (khusus iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, dan seluruh model iPhone 16)
  • Reorganisasi aplikasi Kamera dan Foto
  • Aplikasi Apple Games terbaru sebagai pusat game di iPhone.
     

