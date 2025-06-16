JAKARTA - Apple resmi memperkenalkan iOS 26 pada ajang WWDC 2025, dengan inovasi-inovasi terbaru mulai dari desain antarmuka baru bertema "Liquid Glass", fitur kecerdasan buatan Apple Intelligence, hingga peningkatan pada aplikasi inti seperti Kamera dan Telepon. Namun, tidak semua model iPhone akan mendapatkan pembaruan ini.
Berikut daftar lengkap iPhone yang bisa upgrade ke iOS 26, serta informasi penting terkait fitur dan jadwal rilisnya.
Daftar iPhone yang Mendukung iOS 26
Berdasarkan pengumuman resmi Apple, hanya iPhone dengan chip A13 Bionic atau lebih baru yang akan mendapatkan update iOS 26. Artinya, iPhone yang dirilis sejak tahun 2019 ke atas masih bisa menikmati sistem operasi terbaru ini. Berikut daftar lengkapnya: