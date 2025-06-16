Lenovo Luncurkan Yoga Pro 7i Aura Edition, Laptop Berperfoma AI untuk Profesional Kreatif

JAKARTA – Lenovo meluncurkan Yoga Pro 7i Aura Edition, laptop premium yang ditenagai prosesor Intel Core Ultra (Series 2) dan dukungan AI, grafis dan visual tingkat tinggi untuk profesional kreatif seperti konten kreator, desainer, dan video editor.

Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition menggunakan prosesor Intel Core Ultra 9 H (Series 2) terbaru yang dilengkapi NPU Intel AI Boost untuk meningkatkan performa berbagai kerja berbasis AI, termasuk aplikasi grafis seperti Adobe Premiere Pro, After Effects, Adobe Firefly atau berbagai alat generatif berbasis AI lainnya.

Prosesor ini juga menggunakan arsitektur hybrid dan GPU Intel Arc 140T yang mendukung kerja multitasking seperti mengedit desain, menjalankan preview secara real-time hingga kebutuhan rendering video.

Laptop ini hadir dengan RAM 32GB LPDDR5X dan ruang penyimpanan berkapasitas 1TB PCIe Gen 4 M.2, cukup untuk berbagai menyimpan ribuan oto dan video RAW berukuran besar.

Untuk visual Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition dilengkapi layar OLED PureSight Pro 3K berukuran 14,5 inci yang dilengkapi dengan berbagai sertifikasi, seperti TUV Low Blue Light Certification dan Eyesafe Certification yang akan mencegah beban berlebih pada mata ketika menggunakan laptop dalam waktu lama.

Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition dilengkapi baterai berkapasitas 84Whr dengan daya tahan hingga 14 jam. Saat baterai mulai menipis, laptop ini memiliki fitur Rapid Charge Express memungkinkan penggunaan tambahan hingga 3 jam hanya dengan pengisian daya selama 15 menit.

Semua perangkat keras tersebut dikemas dalam desain estetik dan ergonomis dengan sasis alumunium berstandar militer MIL-STD 810H yang ringan. Ini memastikan Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition siap digunakan di berbagai kondisi, termasuk lingkungan ekstrem.