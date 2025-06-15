Discovery Feed Meta AI Bagikan Chat Pribadi, Pengguna Perlu Hati-Hati Posting Percakapan

JAKARTA – Discover feed dari aplikasi Meta AI dilaporkan dibanjiri percakapan dan permintaan pribadi pengguna, yang tidak sengaja dibagikan ke publik. Beberapa laporan telah menyoroti contoh obrolan teks dan permintaan gambar yang tampak sangat pribadi, yang menunjukkan bahwa pengguna mungkin secara tidak sengaja mempostingnya ke umpan sosial aplikasi.

Munculnya posting publik ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan netizen, dan para ahli dilaporkan mempertanyakan apakah perusahaan tersebut telah melakukan cukup upaya untuk melindungi privasi basis penggunanya.

Percakapan Pribadi

Laporan TechCrunch mengklaim telah menemukan unggahan yang berisi "orang-orang meminta bantuan terkait penghindaran pajak," menanyakan tentang "cara menulis surat referensi karakter untuk karyawan yang menghadapi masalah hukum," dan bahkan orang-orang bertanya apa yang harus dilakukan jika ada "sejumlah benjolan merah di paha bagian dalam saya" pada Discover feed aplikasi Meta AI.

Tak hanya TechCrunch, Kylie Robinson, Koresponden Senior di Wired dan penulis laporan tersebut, mengklaim telah melihat unggahan dari pengguna yang bertanya, "Apakah wanita muda menyukai pria kulit putih yang lebih tua?" dan pertanyaan pribadi lainnya.

Lebih lanjut, Calli Schroeder, Penasihat Senior untuk Pusat Informasi Privasi Elektronik, mengatakan kepada Wired dalam sebuah wawancara bahwa ia telah menemukan unggahan di mana orang-orang "berbagi informasi medis, informasi kesehatan mental, alamat rumah, bahkan hal-hal yang berhubungan langsung dengan kasus pengadilan yang tertunda."

Selain pertanyaan, ada juga unggahan swafoto, yang diminta kepada AI untuk membuat sedikit perubahan. Beberapa gambar ini menyertakan anak-anak di bawah umur dengan warna rambut yang berubah.