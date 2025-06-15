Bos Toyota: Emisi Karbon dari 9 Juta Mobil Listrik Sama Seperti 27 Juta Mobil Hybrid

JAKARTA – Presiden Toyota menepis anggapan bahwa mobil listrik sebagai kendaraan paling bersih emisi di dunia. Menurut Akio Toyoda, ekosistem dalam proses pembuatan mobul listrik masih sangat kotor dan memuntahkan emisi yang lebih besar.

Dalam wawancara dengan Automotive News, Toyoda mengatakan bahwa sembilan juta kendaraan listrik memiliki dampak emisi yang sama dengan 27 juta mobil hybrid. Itu berarti satu kendaraan listrik menghasilkan polusi sebanyak tiga kendaraan hybrid.

Hal inilah yang membuat Toyota tidak hanya fokus pada mobil listrik untuk memberikan pilihan berkendara ramah lingkungan kepada konsumen. Sampai saat ini Toyota tetap berkomitmen pada konsep multi-pathway, yakni menawarkan banyak model, mulai dari kendaraan hemat BBM, hybrid, hidrogen, dan mobil listrik.

"Kami telah menjual 27 juta mobil hybrid. Seluruh model tersebut memberikan dampak emisi seperti 9 juta mobil listrik di jalan," kata Toyoda seperti dikutip dari Insideevs.

Seperti diketahui, mobil listrik mengandalkan baterai sebagai sumber daya utama. Untuk pengisiannya, dibutuhkan daya listrik besar yang salah satunya bersumber dari batu bara sehingga menghasilkan polusi udara.

"Jika kami membuat 9 juta mobil listrik di Jepang, hal itu justru akan meningkatkan emisi karbon, bukan menguranginya. Hal itu karena Jepang bergantung pada pembangkit listrik tenaga termal untuk menghasilkan listrik," ujar Toyoda.