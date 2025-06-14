Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Uji Ringkasan Audio, Bakal Pakai Gemini Terbaru

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |12:02 WIB
Google Uji Ringkasan Audio, Bakal Pakai Gemini Terbaru
Google Uji Ringkasan Audio, Bakal Pakai Gemini Terbaru (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Google Search menguji coba Audio Overview (Ringkasan Audio) dengan kueri penelusuran tertentu. Hal itu sebagaimana diumumkan perusahaan pada Jumat (13/6/2025). 

1. Uji Ringkasan Audio

Fitur ini pertama kali diperkenalkan pada NotebookLM. NotebookLM merupakan asisten pencatatan dan penelitian berbasis artificial intelligent (AI) milik Google.

Raksasa teknologi tersebut mengatakan, Audio Overview akan menggunakan model Gemini terbarunya untuk memberi pengguna cara lain menyerap dan memahami informasi.

“Audio Overview dapat membantu Anda memahami situasi, menawarkan cara yang nyaman dan bebas genggam untuk menyerap informasi, baik Anda melakukan banyak tugas atau sekadar menginginkan pengalaman audio,” demikian pernyataan Google, melansir Tech Crunch, Sabtu (14/6/2025). 

2. Ringkasan Audio

Fitur tersebut sudah tersedia di Labs, program eksperimental Google. Perusahaan mengatakan, pengguna akan melihat opsi untuk membuat Audio Overview singkat jika Google menganggapnya bermanfaat berdasarkan kueri spesifik.

Setelah membuat Audio Overview, pengguna akan melihat pemutar audio sederhana dengan kontrol putar/jeda, tombol volume, dan opsi untuk menyesuaikan kecepatan pemutaran.

Google akan menampilkan tautan di pemutar audio untuk menunjukkan dari mana ia mendapatkan informasi tersebut. Jika pengguna ingin mempelajari lebih lanjut tentang suatu topik setelah mendengarkan Ikhtisar Audio, bisa mengklik tautan untuk penelusuran lebih dalam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/16/3183907/google-57lF_large.jpg
Pengadilan Jerman Putuskan Google Bayar Ganti Rugi Rp11 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/16/3171137/google-igql_large.jpg
China Hentikan Penyelidikan Antimonopoli Google
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/16/3168300/google-1uzY_large.jpg
Komisi Eropa Denda Google Rp56 Triliun Gara-Gara Monopoli Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/57/3154770/foto_ke_video-evo0_large.jpg
Google Luncurkan Fitur Baru pada Veo 3, Ubah Foto Jadi Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/57/3153107/google-fkho_large.jpg
Rugi Gara-Gara AI Overview, Penerbit Independen Ajukan Gugatan Antimonopoli ke Google
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/54/3138403/google-ascR_large.jpg
Ubah Nama Teluk Meksiko Jadi Amerika, Google Digugat
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement