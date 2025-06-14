Google Uji Ringkasan Audio, Bakal Pakai Gemini Terbaru

JAKARTA - Google Search menguji coba Audio Overview (Ringkasan Audio) dengan kueri penelusuran tertentu. Hal itu sebagaimana diumumkan perusahaan pada Jumat (13/6/2025).

1. Uji Ringkasan Audio

Fitur ini pertama kali diperkenalkan pada NotebookLM. NotebookLM merupakan asisten pencatatan dan penelitian berbasis artificial intelligent (AI) milik Google.

Raksasa teknologi tersebut mengatakan, Audio Overview akan menggunakan model Gemini terbarunya untuk memberi pengguna cara lain menyerap dan memahami informasi.

“Audio Overview dapat membantu Anda memahami situasi, menawarkan cara yang nyaman dan bebas genggam untuk menyerap informasi, baik Anda melakukan banyak tugas atau sekadar menginginkan pengalaman audio,” demikian pernyataan Google, melansir Tech Crunch, Sabtu (14/6/2025).

2. Ringkasan Audio

Fitur tersebut sudah tersedia di Labs, program eksperimental Google. Perusahaan mengatakan, pengguna akan melihat opsi untuk membuat Audio Overview singkat jika Google menganggapnya bermanfaat berdasarkan kueri spesifik.

Setelah membuat Audio Overview, pengguna akan melihat pemutar audio sederhana dengan kontrol putar/jeda, tombol volume, dan opsi untuk menyesuaikan kecepatan pemutaran.

Google akan menampilkan tautan di pemutar audio untuk menunjukkan dari mana ia mendapatkan informasi tersebut. Jika pengguna ingin mempelajari lebih lanjut tentang suatu topik setelah mendengarkan Ikhtisar Audio, bisa mengklik tautan untuk penelusuran lebih dalam.