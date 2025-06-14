Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pengguna iPhone Bakal Bisa Nonton Video di Apple CarPlay

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |10:12 WIB
Pengguna iPhone Bakal Bisa Nonton Video di Apple CarPlay (Mac Rumours)
JAKARTA - Apple minggu ini mengumumkan pengguna iPhone akan segera dapat menonton video langsung di layar CarPlay di kendaraan yang didukung.

Pengguna iPhone akan dapat streaming video secara nirkabel ke layar CarPlay menggunakan AirPlay. 

1. Nonton saat Parkir

Namun, demi alasan keamanan, pemutaran video hanya akan tersedia saat kendaraan diparkir. Hal ini untuk mencegah gangguan saat mengemudi, melansir Mac Rumors, Sabtu (14/6/2025).

iPhone yang terhubung akan dapat mendeteksi saat kendaraan sedang bergerak dan mengakhiri pemutaran.

Apple mengatakan, produsen mobil perlu menambahkan dukungan untuk CarPlay dengan video AirPlay. Jadi, kemungkinan akan butuh waktu untuk meluncurkannya. 

Tampaknya fungsi AirPlay akan tersedia untuk CarPlay biasa dan CarPlay Ultra kelas atas. Namun, tidak jelas apakah akan diaktifkan di kendaraan yang sudah ada atau akan terbatas pada kendaraan baru.

"Video AirPlay di dalam mobil memungkinkan orang untuk menonton video favorit mereka dari iPhone langsung di layar CarPlay mereka saat mereka tidak mengemudi. Integrasikan dukungan untuk CarPlay dengan video AirPlay untuk mengaktifkan fitur ini di mobil Anda," demikian pernyataan dalam laman CarPlay. 

 

Apple CarPlay iPhone apple
