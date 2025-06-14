Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Arkeolog Temukan Sepatu Kulit Raksasa Prajurit Romawi Berusia 2000 Tahun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |15:37 WIB
Arkeolog Temukan Sepatu Kulit Raksasa Prajurit Romawi Berusia 2000 Tahun
Arkeolog Temukan Sepatu Kulit Raksasa Prajurit Romawi Berusia 2000 Tahun (Vindolanda Trus via Live Science)
A
A
A

JAKARTA - Para arkeolog menemukan sepatu kulit prajurit Romawi berukuran sangat besar. Sepatu itu berusia hampir 2000 tahun. 

1. Sepatu Kulit Berusia 2000 Tahun

Mereka menemukan sepatu kulit itu saat menggali di dasar parit pertahanan "ankle-breaker" di benteng Romawi di Inggris utara.

Sepatu dan barang-barang kulit lainnya dari benteng tersebut disebut Magna. Barang-barang kulit itu memberikan informasi baru tentang teknik pembuatan sepatu dan orang-orang yang memakainya hampir 2000 tahun lalu.

"Sepatu adalah barang yang sangat pribadi; sepatu benar-benar menghubungkan Anda dengan orang-orang yang dulu tinggal di benteng tersebut," tulis salah satu relawan Proyek Magna di blog penggalian, melansir Livescience, Sabtu (14/6/2025). 

Setelah pembangunan Tembok Hadrian, yang dibangun sekitar tahun 122 M untuk membatasi batas utara Kekaisaran Romawi, tentara Romawi mengambil alih dan memperluas benteng-benteng kecil di Inggris. Magna yang juga dikenal sebagai Carvoran adalah bagian dari rangkaian benteng di sepanjang tembok tersebut. 

Benteng ini terletak sekitar 7 mil (11 kilometer) di sebelah barat Vindolanda. Vindolanda merupakan benteng Romawi besar yang terkenal karena pelestarian prasasti, medali militer, dan sepatu kulit yang luar biasa.

Pada akhir Maret, para arkeolog mulai menggali parit pertahanan, tanggul, dan benteng di luar tembok utara Magna. Menurut arkeolog senior Proyek Magna, Rachel Frame, di dasar salah satu parit, mereka menemukan "ankle-breaker" yakni parit sempit dan dalam. Parit itu akan menyebabkan kaki prajurit musuh tersangkut sehingga dapat mematahkan pergelangan kakinya dan menjebaknya.

 

Halaman:
1 2
      
