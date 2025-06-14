Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

OpenAI dan Mattel Kolaborasi, Kembangkan Mainan dengan AI

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |14:41 WIB
OpenAI dan Mattel Kolaborasi, Kembangkan Mainan dengan AI
OpenAI dan Mattel Kolaborasi, Hadirkan Mainan dengan AI (Reuters)




JAKARTA - Perusahaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) OpenAI menjalin kerjasama dengan produsen boneka Barbie, Mattel. Dengan adanya hal ini, produk mainan bertenaga AI diharapkan dapat meluncur akhir tahun ini. 

Mainan dengan Kecerdasan Buatan

Selain Barbie, Mattel juga memproduksi mainan Hot Wheels dan kartu Uno. Dengan kerja sama ini, Mattel dan OpenAI  mengembangkan mainan dan permainan dengan kecerdasan buatan.

"Membawa keajaiban AI ke pengalaman bermain yang sesuai usia dengan penekanan pada inovasi, privasi, dan keamanan," demikian pernyataan Mattel, melansir Reuters, Sabtu (14/6/2025). 

Langkah ini diambil saat produsen mainan berjuang melawan permintaan yang melemah. Itu karena konsumen mengendalikan pengeluaran untuk bersiap menghadapi dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan.

Perusahaan menyatakan, Mattel juga akan menggabungkan alat AI canggih OpenAI seperti ChatGPT Enterprise ke dalam operasi bisnisnya untuk meningkatkan inovasi produk.

"Dengan OpenAI, Mattel memiliki akses ke serangkaian kemampuan AI tingkat lanjut beserta berbagai alat baru untuk memungkinkan produktivitas, kreativitas, dan transformasi di seluruh perusahaan dalam skala besar," kata kepala operasi OpenAI, Brad Lightcap.

 

