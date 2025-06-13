Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hingga Mei 2025 Penjualan Ritel Daihatsu Capai 56.715 Unit, Sigra Terlaris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |18:59 WIB
Hingga Mei 2025 Penjualan Ritel Daihatsu Capai 56.715 Unit, Sigra Terlaris
Hingga Mei 2025 Penjualan Ritel Daihatsu Capai 56.715 Unit, Sigra Terlaris (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Daihatsu mencacat penjualan ritel sebesar 56.715 unit hingga Mei 2025.Daihatsu berkontribusi mencatatkan market share sebesar 17,2%.

1. Penjualan Ritel 56.715 Unit

Diketahui, secara nasional, penjualan ritel hingga Mei 2025 sebanyak 329 ribu unit. 

Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono, mengapresiasi kepercayaan pelanggan. Pihaknya berkomitmen menghadirkan program sesuai kebutuhan masyarakat. 

"Semoga tahun ini pasar otomotif dapat terus bertumbuh,” ujar Tri Mulyono, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025). 

2. 3 Model Terlaris 

Dari 56.715 unit yang laku terjual, tercatat Sigra menjadi tulang punggung. Mobil low cost green car (LCGC) itu membukukan penjualan sebanyak  17.823 unit atau menyumbang 31 persen. 

Model terlaris berikutnya adalah Gran Max Pickup. Penjualan ritel kendaraan niaga itu mencapai 14.849 unit atau menyumbang 26 persen. 

Terios menutup posisi tiga besar penjualan ritel Daihatsu dengan 6.874 unit. Jumlah itu menyumbang kontribusi 12 persen. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/15/3188363/daihatsu_gran_max-XwgV_large.jpg
Penjualan Daihatsu Tembus 12.750 Unit November 2025, Gran Max Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/15/3186534/daihatsu_gran_max_blind_van_at-iSM8_large.jpg
Pasar Lesu, Penjualan Kendaraan Niaga Daihatsu Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/15/3186318/daihatsu_rocky_hybrid_di_gjaw_2025-Wkwd_large.jpg
Usai Rocky, Daihatsu Siapkan Mobil Hybrid Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177654/giias_2025-a1Rr_large.jpg
Daihatsu Catat Penjualan Tertinggi pada September 2025, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176623/daihatsu_midget_x-KlkC_large.jpg
Ketika Bemo Legendaris Daihatsu Dihidupkan Kembali, Kini Bertenaga Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/15/3170986/ayla_ev-EcG0_large.jpg
Daihatsu Siapkan Ayla EV untuk First Car Buyer
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement