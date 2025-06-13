Hingga Mei 2025 Penjualan Ritel Daihatsu Capai 56.715 Unit, Sigra Terlaris

Hingga Mei 2025 Penjualan Ritel Daihatsu Capai 56.715 Unit, Sigra Terlaris (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Daihatsu mencacat penjualan ritel sebesar 56.715 unit hingga Mei 2025.Daihatsu berkontribusi mencatatkan market share sebesar 17,2%.

1. Penjualan Ritel 56.715 Unit

Diketahui, secara nasional, penjualan ritel hingga Mei 2025 sebanyak 329 ribu unit.

Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation, Tri Mulyono, mengapresiasi kepercayaan pelanggan. Pihaknya berkomitmen menghadirkan program sesuai kebutuhan masyarakat.

"Semoga tahun ini pasar otomotif dapat terus bertumbuh,” ujar Tri Mulyono, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

2. 3 Model Terlaris

Dari 56.715 unit yang laku terjual, tercatat Sigra menjadi tulang punggung. Mobil low cost green car (LCGC) itu membukukan penjualan sebanyak 17.823 unit atau menyumbang 31 persen.

Model terlaris berikutnya adalah Gran Max Pickup. Penjualan ritel kendaraan niaga itu mencapai 14.849 unit atau menyumbang 26 persen.

Terios menutup posisi tiga besar penjualan ritel Daihatsu dengan 6.874 unit. Jumlah itu menyumbang kontribusi 12 persen.

(Erha Aprili Ramadhoni)