HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Usai HR-V, Honda Bakal Siapkan BR-V Hybrid?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |11:40 WIB
Usai HR-V, Honda Bakal Siapkan BR-V Hybrid?
Usai HR-V, Honda Bakal Siapkan BR-V Hybrid? (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Honda HR-V e:HEV resmi meluncur sebagai mobil hybrid pertama produsen asal Jepang itu yang dirakit secara lokal. Menggunakan mesin 1.5L, Honda tak menutup kemungkinan bakal diterapkan pada model lainnya.

1. BR-V Hybrid?

Diketahui, Honda memiliki model lainnya dengan platform yang dapat dipasang teknologi hybrid, seperti BR-V. Ini merupakan SUV 7-seater yang saat ini menjadi idola masyarakat Indonesia.

Karena itu, Honda tak menutup kemungkinan untuk membenamkan teknologi hybrid ke BR-V. Pasalnya, saat ini belum ada mobil low SUV yang dibekali teknologi strong hybrid.

"Kita akan terus melihat permintaan konsumen, pertumbuhan market-nya. Untuk mengadopsi ke model-model lain di bawah HR-V, kenapa tidak? Kita akan pertimbangkan," kata President Director PT Honda Prospect Motor, Shugo Watanabe, di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Meluncurkan mobil hybrid menjadi cara Honda dalam membawa elektrifikasi ke Indonesia. Menurut mereka, ini menjadi cara tepat untuk memperkenalkan kendaraan listrik kepada konsumen Tanah Air. Hal ini terlebih teknologi Strong Hybrid yang diusung mengandalkan motor listrik dan baterai sebagai penggerak utama.

"Kita melakukan ekspansi perkenalan hybrid, melalui sebuah model yang dipikirkan secara tepat. Baik dari platform, teknologinya, dan juga posisinya mobil yang diproduksi secara lokal yang melibatkan pemasok, supply chain dan tingkat kandungan lokal yang tinggi," ujar Shugo.

 

Halaman:
1 2
      
