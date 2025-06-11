Mengenal Strawberry Moon, Bulan Purnama Unik yang Akan Terbit Malam Ini

JAKARTA – Dalam setahun terjadi 12 bulan purnama, dengan beberapa di antaranya merupakan fenomena yang unik. Salah satu bulan purnama istimewa itu adalah “Strawberry Moon” atau “Bulan Stroberi” yang akan dapat disaksikan di langit malam pada 11 Juni ini.

Apa Itu Strawberry Moon?

Strawberry Moon adalah bulan purnama keenam pada 2025 dan akan mulai terbit di timur pada malam 11 Juni. Karena posisi bulan saat ini sedang diam, Strawberry Moon akan menjadi bulan purnama terendah sejak 2006.

Dilansir Indy 100, fenomena ini hanya muncul setiap 18,6 tahun, menyebabkan terbit dan terbenamnya bulan terjadi di titik paling utara dan paling selatan. Ini akan menjadi bulan purnama terendah hingga 2043, dan menjadi peristiwa yang tidak boleh dilewatkan oleh para pecinta astronomi.

Mengapa Dinamakan Strawberry Moon

Sebutan Strawberry Moon tidak disematkan karena bulan purnama ini memiliki warna merah muda seperti stroberi atau. Nama Strawberry Moon adalah istilah yang digunakan suku Algonquian Asli Amerika untuk merujuk pada musim panen stroberi yang pendek yang terjadi selama waktu ini, menurut Almanak Old Farmer.

Suku asli Amerika juga memiliki nama lain untuk Strawbery Moon seperti Blooming Moon dan Green Corn Moon, yang menandakan waktu merawat tanaman muda. Nama lainnya adalah Birth Moon and Hatching Moon yang melambangkan masa hewan muda dan kehidupan baru lahir di wilayah tersebut.

Di Eropa, Strawberry Moon disebut juga dengan nama Honey Moon dan Mead Moon, yang melambangkan panen madu pertama tahun ini.

Penampakan Strawberry Moon

Selama Strawberry Moon, Bulan mungkin tampak memiliki rona kuning, emas, atau kemerahan di dekat cakrawala karena cahaya harus melewati lapisan atmosfer yang padat.