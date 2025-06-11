Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mengenal Strawberry Moon, Bulan Purnama Unik yang Akan Terbit Malam Ini

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |17:17 WIB
Mengenal Strawberry Moon, Bulan Purnama Unik yang Akan Terbit Malam Ini
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Dalam setahun terjadi 12 bulan purnama, dengan beberapa di antaranya merupakan fenomena yang unik. Salah satu bulan purnama istimewa itu adalah “Strawberry Moon” atau “Bulan Stroberi” yang akan dapat disaksikan di langit malam pada 11 Juni ini.

Apa Itu Strawberry Moon?

Strawberry Moon adalah bulan purnama keenam pada 2025 dan akan mulai terbit di timur pada malam 11 Juni. Karena posisi bulan saat ini sedang diam, Strawberry Moon akan menjadi bulan purnama terendah sejak 2006.

Dilansir Indy 100, fenomena ini hanya muncul setiap 18,6 tahun, menyebabkan terbit dan terbenamnya bulan terjadi di titik paling utara dan paling selatan. Ini akan menjadi bulan purnama terendah hingga 2043, dan menjadi peristiwa yang tidak boleh dilewatkan oleh para pecinta astronomi.

Mengapa Dinamakan Strawberry Moon

Sebutan Strawberry Moon tidak disematkan karena bulan purnama ini memiliki warna merah muda seperti stroberi atau. Nama Strawberry Moon adalah istilah yang digunakan suku Algonquian Asli Amerika untuk merujuk pada musim panen stroberi yang pendek yang terjadi selama waktu ini, menurut Almanak Old Farmer.

Suku asli Amerika juga memiliki nama lain untuk Strawbery Moon seperti Blooming Moon dan Green Corn Moon, yang menandakan waktu merawat tanaman muda. Nama lainnya adalah Birth Moon and Hatching Moon yang melambangkan masa hewan muda dan kehidupan baru lahir di wilayah tersebut.

Di Eropa, Strawberry Moon disebut juga dengan nama Honey Moon dan Mead Moon, yang melambangkan panen madu pertama tahun ini.

Penampakan Strawberry Moon

Selama Strawberry Moon, Bulan mungkin tampak memiliki rona kuning, emas, atau kemerahan di dekat cakrawala karena cahaya harus melewati lapisan atmosfer yang padat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/16/3187269//ilustrasi-0aRH_large.jpg
Mengenal Fenomena Cold Moon 4 Desember, Bulan Purnama Terakhir Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/618/3181808//bulan_purnama-VJCz_large.jpg
Bacaan Doa Melihat Bulan Purnama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/16/3167650//ilustrasi-hTHm_large.jpg
Bulan Merah Darah Akan Terlihat di Langit Indonesia Pekan Ini, Catat Waktunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160027//banjir-Iky6_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Imbas Fase Bulan Purnama Akan Terjang Pesisir Utara Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/56/3153612//ilustrasi-XoFV_large.jpeg
Hoaks Fenomena Aphelion Kembali Beredar di WhatsApp, Ini Fakta-faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/56/3126043//beberapa_foto_spiral_di_langit_yang_diunggah_di_media_sosial-1ySg_large.jpg
Spiral Putih Misterius Terlihat di Langit Eropa, Ternyata Gara-Gara Elon Musk
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement