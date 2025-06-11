Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Rusia Berencana Kembangkan Aplikasi Chat Saingan WhatsApp dan Telegram

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |19:14 WIB
Rusia Berencana Kembangkan Aplikasi Chat Saingan WhatsApp dan Telegram
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

MOSKOW - Anggota parlemen Rusia pada Selasa, (10/6/2025) meloloskan rancangan undang-undang untuk pengembangan aplikasi pengiriman pesan yang didukung negara dan terintegrasi erat dengan layanan pemerintah. Rencana ini muncul di saat Moskow berupaya mengurangi ketergantungannya pada platform pengiriman pesan seperti WhatsApp dan Telegram.

Rusia telah lama berupaya membangun apa yang disebutnya kedaulatan digital dengan mempromosikan layanan dalam negeri. Dorongannya untuk mengganti platform teknologi asing menjadi lebih mendesak karena beberapa perusahaan Barat menarik diri dari pasar Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022.

Anton Gorelkin, wakil kepala komite kebijakan informasi parlemen Rusia yang menulis rancangan undang-undang tersebut, mengatakan aplikasi Rusia tersebut akan menawarkan layanan pesan dan panggilan, serta fungsi lain yang tidak dimiliki Telegram dan WhatsApp milik Meta Platforms.

"Keunggulan kompetitif utama platform tersebut adalah integrasi mendalam dengan layanan pemerintah," tulis Gorelkin di Telegram, sebagaimana dilansir Reuters.

Rancangan undang-undang tersebut masih harus melewati majelis tinggi parlemen dan ditanda tangani oleh Presiden Vladimir Putin agar menjadi undang-undang.

Menteri Pengembangan Digital Maksut Shadayev minggu lalu mengusulkan integrasi layanan pemerintah dengan aplikasi pesan nasional dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin, yang menyoroti kekurangan Rusia dibandingkan dengan negara lain di bidang ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189138//prabowo_dan_putin-ZG1W_large.jpg
Putin Tawarkan Prabowo Kerja Sama Pertahanan hingga Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189135//prabowo_dan_putin-5gIs_large.jpg
Canda Prabowo saat Undang Putin ke Indonesia: Jangan ke India Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189107//prabowo-XeYx_large.jpg
Bertemu Prabowo, Putin Siap Perkuat Kerja Sama Teknologi Nuklir hingga Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/16/3188248//ilustrasi-tajx_large.jpg
Setelah WhatsApp, Rusia Blokir Snapchat dan FaceTime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187828//presiden_rusia_vladimir_putin-H82d_large.jpg
Putin: Rusia Akan Kuasai Seluruh Wilayah Donbass dari Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187764//telur_musim_dingin_imperial_faberge-Mvz7_large.jpg
Telur Faberge untuk Tsar Terakhir Rusia Pecahkan Rekor Pelelangan, Terjual Rp508 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement