Cara Blur Chat WhatsApp Web Agar Tak Dilirik Orang

JAKARTA - WhatsApp Web memudahkan pengguna mengakses pesan lewat komputer, tetapi kadang privasi terganggu saat chat terlihat oleh orang sekitar. Untuk menjaga keamanan percakapan, Anda bisa membuat tampilan chat menjadi blur agar isi pesan tidak mudah dibaca oleh orang lain.

Apa Itu Blur Chat WhatsApp Web? Blur chat WhatsApp Web merupakan cara untuk memburamkan tampilan pesan sehingga hanya Anda yang dapat melihat isi chat dengan jelas. Ini sangat berguna terutama saat menggunakan WhatsApp Web di tempat umum seperti kantor, kafe, atau ruang tunggu agar pesan tetap privat.

Cara Menggunakan WhatsApp Web Sebelum melakukan blur, pastikan Anda sudah tahu cara menggunakan WhatsApp Web: buka browser di komputer, akses web.whatsapp.com, lalu scan QR code menggunakan aplikasi WhatsApp di ponsel Anda. Setelah login, tampilan WhatsApp Web akan muncul seperti di ponsel Anda.

Langkah-Langkah Blur Chat WhatsApp Web

Karena WhatsApp Web belum menyediakan fitur blur secara bawaan, Anda perlu memasang ekstensi browser khusus.

Berikut dua ekstensi populer yang bisa digunakan

1. WA Web Plus for WhatsApp

Buka Google Chrome, akses Chrome Web Store.

Cari ekstensi “WA Web Plus for WhatsApp” dari pengembang wawplus.com dan klik “Add to Chrome”.

Setelah terpasang, buka WhatsApp Web dan login.

Klik ikon ekstensi di toolbar browser, lalu aktifkan fitur blur sesuai kebutuhan.

2. Privacy Extension for WhatsApp Web

Buka Chrome Web Store dan cari “Privacy Extension for WhatsApp Web” dari lukaslen.com.

Pasang ekstensi tersebut dan buka kembali WhatsApp Web.

Login dengan scan QR code.

Tekan kombinasi tombol Alt + X pada keyboard untuk mengaktifkan blur pada chat.

Untuk membaca pesan, arahkan kursor ke chat yang ingin dibuka, maka isi pesan akan terlihat jelas sementara waktu.

Manfaat Blur Chat WhatsApp Web

Manfaat blur chat WhatsApp Web sangat penting untuk menjaga privasi pesan Anda dari pengintip layar, terutama saat menggunakan perangkat di tempat umum seperti kantor, kafe, atau ruang tunggu. Fitur ini tidak hanya memburamkan isi chat, tetapi juga nama kontak, foto profil, dan stiker sehingga informasi pribadi Anda terlindungi secara menyeluruh. Selain itu, blur chat WhatsApp Web sangat mudah diaktifkan dan dinonaktifkan dengan menggunakan shortcut keyboard, membuatnya praktis untuk digunakan kapan saja sesuai kebutuhan.

Dengan adanya fitur blur ini, pengguna akan merasa lebih nyaman dan tenang saat berkomunikasi melalui WhatsApp Web tanpa khawatir pesan atau data pribadi dibaca oleh orang lain. Secara keseluruhan, cara blur chat WhatsApp Web memberikan solusi efektif untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam berkomunikasi di lingkungan yang kurang privat.

(Rahman Asmardika)