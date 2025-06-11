Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Blur Chat WhatsApp Web Agar Tak Dilirik Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |18:05 WIB
Cara Blur Chat WhatsApp Web Agar Tak Dilirik Orang
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp Web memudahkan pengguna mengakses pesan lewat komputer, tetapi kadang privasi terganggu saat chat terlihat oleh orang sekitar. Untuk menjaga keamanan percakapan, Anda bisa membuat tampilan chat menjadi blur agar isi pesan tidak mudah dibaca oleh orang lain.

Apa Itu Blur Chat WhatsApp Web? Blur chat WhatsApp Web merupakan cara untuk memburamkan tampilan pesan sehingga hanya Anda yang dapat melihat isi chat dengan jelas. Ini sangat berguna terutama saat menggunakan WhatsApp Web di tempat umum seperti kantor, kafe, atau ruang tunggu agar pesan tetap privat.

Cara Menggunakan WhatsApp Web Sebelum melakukan blur, pastikan Anda sudah tahu cara menggunakan WhatsApp Web: buka browser di komputer, akses web.whatsapp.com, lalu scan QR code menggunakan aplikasi WhatsApp di ponsel Anda. Setelah login, tampilan WhatsApp Web akan muncul seperti di ponsel Anda.

Langkah-Langkah Blur Chat WhatsApp Web

 Karena WhatsApp Web belum menyediakan fitur blur secara bawaan, Anda perlu memasang ekstensi browser khusus.

Berikut dua ekstensi populer yang bisa digunakan

1. WA Web Plus for WhatsApp

  • Buka Google Chrome, akses Chrome Web Store.
  • Cari ekstensi “WA Web Plus for WhatsApp” dari pengembang wawplus.com dan klik “Add to Chrome”.
  • Setelah terpasang, buka WhatsApp Web dan login.
  • Klik ikon ekstensi di toolbar browser, lalu aktifkan fitur blur sesuai kebutuhan.

2. Privacy Extension for WhatsApp Web

  • Buka Chrome Web Store dan cari “Privacy Extension for WhatsApp Web” dari lukaslen.com.
  • Pasang ekstensi tersebut dan buka kembali WhatsApp Web.
  • Login dengan scan QR code.
  • Tekan kombinasi tombol Alt + X pada keyboard untuk mengaktifkan blur pada chat.
  • Untuk membaca pesan, arahkan kursor ke chat yang ingin dibuka, maka isi pesan akan terlihat jelas sementara waktu.
     

Manfaat Blur Chat WhatsApp Web

Manfaat blur chat WhatsApp Web sangat penting untuk menjaga privasi pesan Anda dari pengintip layar, terutama saat menggunakan perangkat di tempat umum seperti kantor, kafe, atau ruang tunggu. Fitur ini tidak hanya memburamkan isi chat, tetapi juga nama kontak, foto profil, dan stiker sehingga informasi pribadi Anda terlindungi secara menyeluruh. Selain itu, blur chat WhatsApp Web sangat mudah diaktifkan dan dinonaktifkan dengan menggunakan shortcut keyboard, membuatnya praktis untuk digunakan kapan saja sesuai kebutuhan.

Dengan adanya fitur blur ini, pengguna akan merasa lebih nyaman dan tenang saat berkomunikasi melalui WhatsApp Web tanpa khawatir pesan atau data pribadi dibaca oleh orang lain. Secara keseluruhan, cara blur chat WhatsApp Web memberikan solusi efektif untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam berkomunikasi di lingkungan yang kurang privat.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186862//ilustrasi-Dcbl_large.jpg
Rusia Ancam Blokir Total WhatsApp, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/16/3186453//whatsapp-7fRc_large.jpg
Berikut Cara Setting Penyimpanan WhatsApp Agar Memori HP Tak Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/16/3186181//ilustrasi-tg4G_large.jpg
Penyelidikan Forensik Ungkap Pesan WhatsApp Bisa Tunjukkan Lokasi Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/16/3185968//microsoft_copilot-flsE_large.jpg
Chatbot AI Microsoft Copilot Tidak Akan Lagi Tersedia di WhatsApp Mulai Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/330/3185528//ilustrasi-1qSg_large.jpg
Bolehkan Kirim Sticker Doa di WhatsApp? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/16/3184141//whatsapp_sudah_bisa_digunakan_di_apple_watch-zcEh_large.jpg
Cara Mudah Instal WhatsApp di Apple Watch untuk Chatting
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement