Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Kirim Pesan WhatsApp Tanpa Perlu Menyimpan Nomor

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |15:40 WIB
Cara Kirim Pesan WhatsApp Tanpa Perlu Menyimpan Nomor
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan yang sangat populer di Indonesia dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif. Aplikasi ini memudahkan komunikasi melalui pesan teks, panggilan suara atau video.

Namun, salah satu keterbatasan yang sering dikeluhkan pengguna adalah keharusan menyimpan nomor telepon terlebih dahulu sebelum dapat mengirim pesan. Hal ini terkadang merepotkan, terutama ketika Anda hanya ingin mengirim pesan sekali saja atau menjaga daftar kontak tetap rapi tanpa nomor yang tidak dikenal.

Untungnya, WhatsApp menyediakan fitur resmi bernama Click to Chat yang memungkinkan pengguna mengirim pesan ke nomor baru tanpa harus menyimpannya di kontak.

Berikut beberapa cara praktis yang bisa Anda coba:

1. Menggunakan Fitur Click to Chat Melalui Browser

Cara paling mudah dan universal adalah dengan memanfaatkan fitur Click to Chat yang diakses melalui browser. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

  • Buka browser di ponsel atau komputer Anda.
  • Ketik URL dengan format: https://wa.me/nomorhp
  • Ganti nomorhp dengan nomor tujuan lengkap menggunakan kode negara, tanpa tanda plus (+), spasi, atau karakter lain. Misalnya, nomor 08123456789 menjadi: https://wa.me/628123456789
  • Setelah membuka tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman WhatsApp dan dapat langsung mengirim pesan tanpa perlu menyimpan nomor tersebut.

Metode ini sangat efektif dan bisa digunakan di berbagai perangkat, baik Android, iPhone, maupun desktop.

2. Memanfaatkan Aplikasi Pihak Ketiga

Bagi pengguna Android, ada beberapa aplikasi pihak ketiga seperti “Click to Chat” atau “Easy Message” yang membantu mengirim pesan WhatsApp tanpa menyimpan nomor. Anda hanya perlu memasukkan nomor tujuan di aplikasi tersebut, lalu secara otomatis akan diarahkan ke jendela chat WhatsApp. Namun, penting untuk memilih aplikasi yang terpercaya agar data pribadi Anda tetap aman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186862//ilustrasi-Dcbl_large.jpg
Rusia Ancam Blokir Total WhatsApp, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/16/3186453//whatsapp-7fRc_large.jpg
Berikut Cara Setting Penyimpanan WhatsApp Agar Memori HP Tak Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/16/3186181//ilustrasi-tg4G_large.jpg
Penyelidikan Forensik Ungkap Pesan WhatsApp Bisa Tunjukkan Lokasi Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/16/3185968//microsoft_copilot-flsE_large.jpg
Chatbot AI Microsoft Copilot Tidak Akan Lagi Tersedia di WhatsApp Mulai Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/330/3185528//ilustrasi-1qSg_large.jpg
Bolehkan Kirim Sticker Doa di WhatsApp? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/16/3184141//whatsapp_sudah_bisa_digunakan_di_apple_watch-zcEh_large.jpg
Cara Mudah Instal WhatsApp di Apple Watch untuk Chatting
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement