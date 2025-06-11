Ternyata Segini Harga Motor MX King 150 Bekas

JAKARTA - Motor MX King 150 bekas merupakan salah satu pilihan motor bebek sport yang diminati di pasar motor second Indonesia. Motor ini cocok digunakan untuk aktivitas harian.

Motor ini dibekali mesin berkapasitas 149,79cc, 4 langkah, SOHC, dan sudah menggunakan sistem pendingin cairan. Performa mesinnya cukup responsif berkat dukungan transmisi manual 5 percepatan yang halus. MX King 150 juga sudah mengadopsi sistem bahan bakar fuel injection.

Motor MX King 150 bekas bisa menjadi pilihan jika ingin mencari kendaraan dengan bujet terbatas. Berikut estimasi harga motor MX King 150 bekas berdasarkan penelusuran laman jual beli online pada Rabu (11/6/2026):

1. Yamaha MX King 2015 : Rp8,5 - Rp16 juta

2. Yamaha MX King 2016 : Rp11,5 - Rp25 juta

3. Yamaha MX King 2017 : Rp8 - Rp19,9 juta

4. Yamaha MX King 2018 : Rp11 - Rp19,9 juta

5. Yamaha MX King 2019 : Rp16 - Rp18 juta

6. Yamaha MX King 2020 : Rp20 - Rp21,5 juta

7. Yamaha MX King 2021 : Rp21,5 - Rp35 juta

Harga motor bekas Yamaha MX King tersebut berbeda-beda tergantung sejumlah faktor. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi harga motor bekas:

1. Kondisi Mesin

Kondisi mesin adalah faktor utama yang paling memengaruhi harga jual motor bekas. Yamaha MX King dengan mesin yang masih sehat, responsif, dan tidak menunjukkan gejala kerusakan akan memiliki harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, motor yang sering mengalami kendala teknis atau membutuhkan perbaikan besar biasanya akan dihargai lebih rendah karena berisiko tinggi dan membutuhkan biaya tambahan bagi pembeli.

2. Kilometer (Jarak Tempuh)

Jarak tempuh atau jumlah kilometer yang telah dilalui motor juga menjadi indikator penting dalam menentukan nilai jual. Motor bekas Yamaha MX King dengan kilometer rendah umumnya akan memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga kondisi komponen dalamnya cenderung masih bagus.

Di sisi lain, motor dengan jarak tempuh tinggi biasanya menunjukkan tingkat pemakaian yang intens, yang berarti potensi keausan mesin dan komponen lainnya lebih besar. Hal ini membuat harganya cenderung lebih murah di pasaran.