Bogor-Bekasi Berapa Jam Naik Motor? Berikut Estimasinya

JAKARTA - Perjalanan dari Bogor ke Bekasi dapat ditempuh menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor. Jika menggunakan motor, kira-kira berapa jam perjalanan Bogor-Bekasi?

1. Estimasi Bogor-Bekasi Naik Motor

Waktu tempuh rata-rata perjalanan motor dari Bogor ke Bekasi maupun sebaliknya umumnya sekitar 2 jam. Namun, durasi ini bisa berubah tergantung berbagai faktor. Hal ini antara lain cuaca, kondisi jalan, waktu keberangkatan, hingga kecepatan berkendara.

Jika berangkat pada hari kerja, disarankan memulai perjalanan lebih pagi guna menghindari jam sibuk dan kemacetan panjang.

Selain itu, faktor lain seperti jalanan yang sedang diperbaiki atau hujan lebat juga dapat memperlambat perjalanan, apalagi bagi pengguna motor yang lebih rentan terhadap perubahan cuaca. Karena itu, rencana waktu istirahat juga penting agar tetap fokus dan nyaman selama di perjalanan.

Pastikan motor dalam kondisi prima sebelum berangkat untuk menghindari kendala di tengah jalan.

2. Rute Alternatif Bogor-Bekasi

Berikut rute alternatif yang bisa dijadikan pertimbangan dalam perjalanan untuk rute motor Bogor–Bekasi, sebagaimana dihimpun Okezone pada Rabu (10/6/2025):

- Bogor ke Bekasi (via Jl Raya Jakarta-Bogor)

Estimasi Waktu tempuh rute ini sekitar 2 jam 7 menit.

Pejalanan dapat dimulai dari pusat Kota Bogor, misalnya dari Tugu Kujang atau Terminal Baranangsiang, lalu arahkan kendaraan ke Jalan Raya Bogor menuju wilayah Cibinong.

Lanjutkan perjalanan melalui Jalan Raya Bogor, terus mengikuti jalur utama hingga masuk wilayah Jakarta Timur. Setelah melewati Pasar Rebo, ambil jalur ke arah Cawang/Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Dari Cawang, berkendara ke arah Jalan Kalimalang, dan teruskan perjalanan mengikuti jalur tersebut hingga masuk wilayah Bekasi. Di jalur ini, pengendara bisa memilih keluar di titik-titik strategis, seperti Bekasi Barat, Bekasi Timur, atau Pondok Gede. Namun, ini tergantung tujuan akhir di Bekasi.

Jika sebelumnya dari kawasan Puncak, cukup arahkan kendaraan turun melalui jalur utama Puncak–Ciawi, masuk kembali ke Jalan Raya Pajajaran Bogor. Lalu lanjutkan rute seperti di atas.