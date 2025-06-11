Pabrik GAC Aion di Purwakarta Resmi Beroperasi, Produksi 20 Ribu Unit per Tahun

JAKARTA - GAC Aion meresmikan pabrik perakitan di Purwakarta, Jawa Barat. Pabrik ini dapat memproduksi hingga 20 ribu unit per tahun.

1. Pabrik Resmi Beroperasi

President of GAC International, Wei Haigang, mengatakan Indonesia adalah pasar kunci dalam ekspansi global GAC. Indonesia juga menjadi garda depan strategi pengembangan luar negeri pihaknya.

"Dengan peresmian pabrik perakitan milik PT National Assemblers, kami ingin memperkuat kontribusi kami untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas industri, dan transformasi mobilitas berkelanjutan di Indonesia,” kata Wei, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

Pabrik perakitan ini merupakan investasi Indomobil Group melalui PT National Assemblers (NA). GAC Aion saat ini telah memasarkan sejumlah model di Indonesia, yaitu Y Plus, V dan Hyptec HT.

Pabrik GAC Aion di Purwakarta resmi beroperasi (Aion Indonesia)

Model pertama yang akan dirakit adalah Aion V. Perakitan Aion V di dalam negeri menandai langkah penting untuk mendukung program pemerintah dalam pengurangan emisi karbon dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

“Kami bangga bisa mengambil bagian dalam membangun masa depan otomotif berkelanjutan di Indonesia," ujar Wei.

Ia menyebut, kehadiran pabrik perakitan unit GAC ini komitmen pihaknya untuk tumbuh bersama Indonesia, menciptakan lapangan kerja, serta mentransfer teknologi dan pengetahuan.

Seluruh pengoperasian perakitan sepenuhnya mengadopsi sistem manufaktur canggih dari NEV Lighthouse Factories GAC di China, dengan 100% konektivitas data di seluruh proses produksi. Hal ini memungkinkan kontrol kualitas yang presisiserta efisiensi operasional yang tinggi.