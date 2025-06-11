Viral Kabin Bus Rosalia Indah Super Top Kotor, Penumpang Kaget Lihat Kecoak

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video memperlihatkan kondisi kabin bus Rosalia Indah kelas Super Top. Ini merupakan salah satu layanan teratas dari perusahaan otobus (PO) asal Karanganyar, Jawa Tengah itu.

1. Viral Kabin Bus Rosalia Indah Kotor

Video tersebut dibagikan oleh Instagram @dennymartincom yang juga sebagai penumpang di bus tersebut. Saat itu, ia menggunakan layanan Rosalia Indah untuk perjalanan dengan rute Bogor-Solo.

"Bayar hampir 400 ribu buat bus mewah, tapi... malah ketemu kecoa? Itu belum seberapa. Setelah saya cek dokumen resmi busnya, ternyata…," bunyi keterangan unggahan video tersebut.

2. Penjelasan Manajemen Rosalia Indah

Juru Bicara Rosalia Indah, Sasangka Bayu, mengatakan pihaknya sudah memeriksa video yang ramai di medsos tersebut. Dari hasil pemeriksaan, tim yang bertugas sudah meminta maaf secara langsung kepada penumpang.

"Terkait dengan keluhan permasalahan kebersihan armada dari penumpang, kami mendapat informasi dari tim layanan kami bahwa tim kami secara langsung sudah memohon maaf kepada penumpang yang mengalami ketidaknyamanan tersebut dan memberikan kompensasi sebagai permohonan maaf atas hal tersebut," kata Bayu saat dihubungi Okezone, Selasa (10/6/2025).