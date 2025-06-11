Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Uji Klaim Konsumsi BBM Honda HR-V Hybrid Capai 25,5 Km per Liter, Ini Hasilnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |10:25 WIB
Uji Klaim Konsumsi BBM Honda HR-V Hybrid Capai 25,5 Km per Liter, Ini Hasilnya
A
A
A

JAKARTA - Honda HR-V e:HEV resmi meluncur di Indonesia dengan harga mulai Rp449 juta. Dibekali mesin 1.5L DOHC i-VTEC dikombinasikan motor listrik, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) diklaim mencapai 25,5 km/liter.

1. 25,5 Km/Liter

Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy, mengatakan konsumsi BBM HR-V e:HEV sudah diuji secara internal dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang didapati angka 25,5 km/liter.

"Pengujian internal kami mencatat hingga 25,5 km/liter untuk luar kota dan juga 25 km/liter di dalam kota. Dengan tangki penuh 40 liter, jarak tempuh kira-kira bisa mencapai 1.000 km," kata Billy di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

2. Uji Konsumsi BBM Honda HR-V Hybrid

Redaksi Okezone berkesempatan menguji konsumsi BBM Honda HR-V e:HEV. Redaksi menempuh rute Jakarta-Anyer berjarak sekitar 138 kilometer melalui jalan Tol Jakarta-Merak dan juga jalur arteri.

Perjalanan dimulai dari kawasan Jakarta Selatan, lalu memasuki tol dalam kota melalui Gerbang Tol Senayan. Setelah itu, dilanjutkan melalui jalan Tol Jakarta-Merak dengan kondisi lalu lintas yang cukup padat.

Konsumsi BBM Honda HRV hybrid (Fadli Ramadan)
Sebagai informasi, mobil yang digunakan diisi tiga orang dengan bobot rata-rata 60-80 kilogram. Termasuk barang bawaan yang ditempatkan pada bagasi dan kondisi tangki bahan bakar penuh.

Perjalanan dilakukan hingga Rest Area KM43 Tol Jakarta-Merak, sebagai check point pertama. Mobil dikendarai dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam karena kondisi lalu lintas yang cukup padat.

 

