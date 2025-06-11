Pecahkan Rekor, Nintendo Switch 2 Terjual 3,5 Juta Unit dalam 4 Hari

TOKYO - Nintendo mengatakan bahwa Switch 2 telah terjual lebih dari 3,5 juta unit, dalam empat hari pertama peluncurannya. Angka penjualan tersebut menjadikan Switch 2 memecahkan rekor sebagai konsol game Nintendo yang paling cepat terjual hingga saat ini.

Bulan lalu, Nintendo memperkirakan penjualan Switch 2 akan mencapai 15 juta selama tahun keuangan saat ini yang berakhir Maret mendatang.

"Penggemar di seluruh dunia menunjukkan antusiasme mereka terhadap Nintendo Switch 2 sebagai cara yang lebih baik untuk bermain di rumah dan saat bepergian," kata Presiden dan Chief Operating Officer Nintendo of America, Doug Bowser dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters.

Nintendo telah menjual 152 juta perangkat Switch sejak pertama kali diluncurkan pada 2017, menciptakan raksasa game dengan judul-judul seperti "The Legend of Zelda" dan game yang sukses di tengah pandemi COVID-19 "Animal Crossing: New Horizons".

Versi generasi kedua yang lebih canggih, yang mulai dijual pada 5 Juni, memiliki banyak kesamaan dengan pendahulunya tetapi menawarkan layar yang lebih besar dan grafis yang lebih baik. Game ini dijual dengan judul-judul seperti "Mario Kart World".

Switch 2 diluncurkan dengan harga USD499,99 (sekira Rp8,1 juta) yang lebih tinggi dibandingkan pendahulunya. Konsol game genggam ini ditenagai CPU Nvidia dan hadir degan layar 7,9 inci dengan resolusi 1080p dan refresh rate 120Hz. Switch 2 dapat menampilkan game dengan resolusi hingga 4K dengan dukungan HDR.

Konsol ini dibekali RAM 12 GB dan penyimpanan menggunakan format UFS 3.1 sebesar 256 GB. Ini membuat loading time lebih cepat dan kapasitas penyimpanan jauh lebih besar. Nintendo Switch 2 mengusung Joy-Com model terbaru dengan menggunakan magnetic, dan bisa digunakan seperti mouse saat konsol diletakkan di meja.

(Rahman Asmardika)