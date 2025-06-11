Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pecahkan Rekor, Nintendo Switch 2 Terjual 3,5 Juta Unit dalam 4 Hari

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |13:16 WIB
Pecahkan Rekor, Nintendo Switch 2 Terjual 3,5 Juta Unit dalam 4 Hari
Nintendo Switch 2.
A
A
A

TOKYO - Nintendo mengatakan bahwa Switch 2 telah terjual lebih dari 3,5 juta unit, dalam empat hari pertama peluncurannya. Angka penjualan tersebut menjadikan Switch 2 memecahkan rekor sebagai konsol game Nintendo yang paling cepat terjual hingga saat ini.

Bulan lalu, Nintendo memperkirakan penjualan Switch 2 akan mencapai 15 juta selama tahun keuangan saat ini yang berakhir Maret mendatang.

"Penggemar di seluruh dunia menunjukkan antusiasme mereka terhadap Nintendo Switch 2 sebagai cara yang lebih baik untuk bermain di rumah dan saat bepergian," kata Presiden dan Chief Operating Officer Nintendo of America, Doug Bowser dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters.

Nintendo telah menjual 152 juta perangkat Switch sejak pertama kali diluncurkan pada 2017, menciptakan raksasa game dengan judul-judul seperti "The Legend of Zelda" dan game yang sukses di tengah pandemi COVID-19 "Animal Crossing: New Horizons".

Versi generasi kedua yang lebih canggih, yang mulai dijual pada 5 Juni, memiliki banyak kesamaan dengan pendahulunya tetapi menawarkan layar yang lebih besar dan grafis yang lebih baik. Game ini dijual dengan judul-judul seperti "Mario Kart World".

Switch 2 diluncurkan dengan harga USD499,99 (sekira Rp8,1 juta) yang lebih tinggi dibandingkan pendahulunya. Konsol game genggam ini ditenagai CPU Nvidia dan hadir degan layar 7,9 inci dengan resolusi 1080p dan refresh rate 120Hz. Switch 2 dapat menampilkan game dengan resolusi hingga 4K dengan dukungan HDR.

Konsol ini dibekali RAM 12 GB dan penyimpanan menggunakan format UFS 3.1 sebesar 256 GB. Ini membuat loading time lebih cepat dan kapasitas penyimpanan jauh lebih besar. Nintendo Switch 2 mengusung Joy-Com model terbaru dengan menggunakan magnetic, dan bisa digunakan seperti mouse saat konsol diletakkan di meja.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/16/3183792//steam_machine-9DjJ_large.jpg
Berapa Harga Konsol Steam Machine? Ini Kata Valve
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/16/3183514//valve_umumkan_peluncuran_steam_machine_konsol_game_saingan_xbox-kuZw_large.jpg
Valve Umumkan Peluncuran Steam Machine, Konsol Game Saingan PlayStation dan XboX
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/16/3181354//nintendo_switch_2-UMqB_large.jpg
Switch 2 Terjual 10 Juta Unit, Nintendo Naikkan Target Penjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/16/3179071//ilustrasi-P10s_large.jpg
Bocoran Konsol Next Gen Xbox, Harganya Hampir Rp20 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178705//lenovo_legion_go_2-l5d8_large.png
Lenovo Legion Go 2 Resmi Hadir di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/16/3178073//nintendo_switch_2-LChz_large.jpg
Siap Pecahkan Rekor, Nintendo Genjot Produksi Switch 2 Hingga 25 Juta Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement