GPU Seri RTX-50 dan Radeon RX 9000 Dihinggapi Masalah Gel Termal, Gigabyte Beri Klarifikasi

JAKARTA – Pengguna dan pemilik kartu grafis Gigabyte melaporkan kebocoran gel termal yang penting untuk menjaga suhu memori/VRM tetap dingin selama penggunaan. Masalah ini memunculkan kekhawatiran pengguna kartu grafis Gigabyte akan dampaknya, terutama pada performa perangkat keras mereka.

Masalah ini pertama kali dilaporkan pada forum komunitas perangkat keras Quasar Zone pada April dengan gambar yang diunggah pengguna menunjukkan gel termal yang merembes dari kartu RTX 5080. Belakangan diketahui bahwa masalah ini juga ditemukan pada hampir seluruh lini kartu grafis Gigabyte Seri RTX-50 dan seri AMD Radeon RX 9000.

Menanggapi laporan ini, Gigabyte mengatakan bahwa bocornya kartu grafisnya menggunakan gel konduktif termal alih-alih bantalan termal tradisional pada kartu grafisnya. Gel konduktif ini dirancang untuk memastikan kontak optimal pada permukaan komponen yang tidak rata, dan diaplikasikan melalui proses yang sepenuhnya otomatis agar meminimalisir kesalahan manusia.

Disampaikan Gigabyte, Gel konduktif termal adalah bahan isolasi mirip adonan yang dapat di bentuk dan dapat menahan suhu setidaknya 150°C sebelum terjadi pelelehan atau pengelarutan. Bahan ini dirancang untuk tetap berada di tempatnya saat diaplikasikan dengan benar.

Gigabyte juga mengatakan bahwa gel konduktif termal ini telah melalui pengujian ketat termasuk Pengujian jatuh dan getaran multi-sumbu, simulasi operasional beban berat dalam jangka Panjang, dan verifikasi pada orientasi pemasangan vertikal dan horizontal.

Mengenai kebocoran gel termal konduktif yang dilaporkan oleh pengguna kartu grafis Gigabyte, perusahaan itu mengakui bahwa dalam beberapa batch awal, volume gel yang diaplikasikan sedikit lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Ini dilakukan untuk memastikan cakupan termal yang memadai, tetapi di sisi lain menyebabkan kelebihan gel tampak menonjol.

“Dalam beberapa batch produksi awal untuk seri GIGABYTE GeForce RTX 50, volume gel yang sedikit lebih tinggi diaplikasikan untuk memastikan cakupan termal yang memadai. Penerapan yang berlebihan dapat menyebabkan kelebihan gel tampak lebih menonjol, menyebar dan berpotensi terpisah dari area yang ditentukan,” kata pernyataan tersebut.