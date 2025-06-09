JAKARTA - Status online di WhatsApp menandakan bahwa Anda sedang aktif membuka aplikasi. Bagi sebagian orang, hal ini bisa mengganggu privasi, terutama jika tidak ingin langsung membalas pesan atau tidak ingin diketahui sedang online. Dengan menyembunyikan status online, Anda bisa lebih leluasa beraktivitas tanpa tekanan sosial untuk segera merespons pesan
WhatsApp kini menyediakan fitur bawaan yang memungkinkan Anda menyembunyikan status online tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan yang justru bisa berisiko terhadap keamanan data.
bagaimana cara menyembunyikan status online di WhatsApp dengan mudah dan aman ? Anda bisa mengikuti panduan ini untuk menjaga privasi tanpa harus repot menggunakan aplikasi pihak ketiga.
Status online di WhatsApp menunjukkan kapan terakhir kali Anda aktif atau sedang membuka aplikasi. Bagi sebagian orang, fitur ini bisa menjadi masalah karena:
Dengan menyembunyikan status online, Anda dapat mengontrol siapa saja yang dapat melihat aktivitas Anda di WhatsApp dan merasa lebih nyaman menggunakan aplikasi ini.
Berikut ini langkah-langkah mudah yang bisa Anda lakukan di Android maupun iOS:
1. Buka Aplikasi WhatsApp
2. Masuk ke Menu Pengaturan
3. Pilih Akun dan Privasi