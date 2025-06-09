Cara Sembunyikan Status Online di WA Tanpa Aplikasi Tambahan

Status online di WhatsApp menandakan bahwa Anda sedang aktif membuka aplikasi. Bagi sebagian orang, hal ini bisa mengganggu privasi, terutama jika tidak ingin langsung membalas pesan atau tidak ingin diketahui sedang online. Dengan menyembunyikan status online, Anda bisa lebih leluasa beraktivitas tanpa tekanan sosial untuk segera merespons pesan

WhatsApp kini menyediakan fitur bawaan yang memungkinkan Anda menyembunyikan status online tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan yang justru bisa berisiko terhadap keamanan data.

bagaimana cara menyembunyikan status online di WhatsApp dengan mudah dan aman ? Anda bisa mengikuti panduan ini untuk menjaga privasi tanpa harus repot menggunakan aplikasi pihak ketiga.

Mengapa Perlu Menyembunyikan Status Online di WhatsApp?

Status online di WhatsApp menunjukkan kapan terakhir kali Anda aktif atau sedang membuka aplikasi. Bagi sebagian orang, fitur ini bisa menjadi masalah karena:

Menghindari gangguan: Tidak ingin diganggu oleh pesan saat sedang sibuk.

Menjaga privasi: Tidak ingin semua kontak mengetahui kapan Anda online.

Mengatur waktu penggunaan: Membatasi interaksi sosial agar lebih fokus pada pekerjaan atau aktivitas lain.

Dengan menyembunyikan status online, Anda dapat mengontrol siapa saja yang dapat melihat aktivitas Anda di WhatsApp dan merasa lebih nyaman menggunakan aplikasi ini.

Cara Menyembunyikan Status Online di WhatsApp Tanpa Aplikasi Tambahan

Berikut ini langkah-langkah mudah yang bisa Anda lakukan di Android maupun iOS:

1. Buka Aplikasi WhatsApp

Pastikan aplikasi WhatsApp Anda sudah diperbarui ke versi terbaru untuk mendapatkan fitur privasi terbaru.

2. Masuk ke Menu Pengaturan

Tekan ikon titik tiga di pojok kanan atas (Android) atau buka menu “Settings” (iOS).

3. Pilih Akun dan Privasi