Ikuti Apple, Xiaomi Dilaporkan Bakal Ubah Penamaan HyperOS 3

JAKARTA - Xiaomi mungkin tengah mempersiapkan perombakan strategi penamaan perangkat lunaknya. Menurut laporan XiaomiTime, perusahaan itu dilaporkan berencana untuk melewati beberapa nomor versi HyperOS dari HyperOS 3 langsung ke HyperOS 26 untuk rilis berikutnya.

Jika laporan ini terkonfirmasi, maka penamaan ini akan mirip, bahkan bisa dikatakan mengikuti skema yang digunakan oleh Apple. Raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) Itu dikabarkan akan menyebut versi iOS berikutnya sebagai iOS 26, bukan iOS 19. Perubahan nama ini akan memengaruhi semua platform utama Apple, termasuk macOS dan watchOS.

Meskipun Xiaomi belum secara resmi mengonfirmasi perubahan tersebut, laporan tersebut mengklaim bahwa perusahaan tersebut ingin memperkenalkan skema penamaan yang dikaitkan dengan tahun kalender, yang kemungkinan untuk menghindari kebingungan dan memberikan kejelasan yang lebih baik seputar jadwal rilis, demikian dilansir Gizmochina.

Namun, tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaim ini. Menurut XiaomiTime, perubahan nama tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menyelaraskan perangkat lunak Xiaomi dengan "strategi pasar teratas".