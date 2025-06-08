Huawei Kemungkinan Luncurkan Ponsel Lipat Tiga Baru Tahun Ini

JAKARTA - Huawei dikabarkan tengah menggarap ponsel lipat tiga baru, yang menjadi penerus dari Huawei Mate XT Ultimate Design yabg diluncurkan pada September tahun lalu. Menurut bocoran dari infroman Digital Chat Station (DCS), ponsel lipat tiga itu, yang kemungkinan disebut Huawei Mate XT 2, akan diluncurkan pada paruh kedua 2025.

Huawei Mate XT 2

Dalam sebuah unggahan di Weibo, DCS mengklaim bahwa Huawei akan meluncurkan ponsel pintar lipat tiga baru pada paruh kedua tahun ini. Model ini, yang kemungkinan diberi nama Huawei Mate XT 2, disebut-sebut akan memiliki resolusi layar yang sama dengan Mate XT Ultimate Design yang asli. Model ini diperkirakan akan hadir dengan chipset baru dan disebut-sebut menawarkan peningkatan kamera dan peningkatan perangkat keras lainnya.

Dilansir Gadgets 360, bocoran sebelumnya mengklaim bahwa Huawei Mate XT 2 akan menggunakan prosesor Kirin 9020. Prosesor ini diharapkan membawa peningkatan signifikan dibandingkan chipset Kirin 9010 yang digunakan dalam Mate XT Ultimate Design. Sayangnya, belum ada spesifikasi lain dari ponsel lipat tiga yang bocor sejauh ini, tetapi mengingat peluncurannya sudah semakin dekat, mungkin akan lebih banyak detail yang muncul dalam beberapa waktu mendatang.

Sebagai informasi, Huawei Mate XT Ultimate Design diluncurkan pada September 2024 di China dengan banderol harga awal CNY 19.999 (sekitar Rp45,2 juta) untuk varian RAM 16GB dan penyimpanan 256GB. Ponsel ini juga diperkenalkan di beberapa pasar global pada Februari.