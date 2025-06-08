Ini Tips Sebelum Meninggalkan Sepeda Motor Agar Tetap Aman dan Terawat

JAKARTA – Meninggalkan motor dalam waktu lama berisiko menyebabkan komponennya menjadi tidak terawat sehingga tidak nyaman saat kembali digunakan. Untuk ada baiknya kita mempersiapkan motor sebelum ditinggalkan dalam jangka panjang, misalnya saat pergi berlibur.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga motor agar terawat dengan baik saat tidak digunakan dalam waktu cukup lama. Mulai dari pengecekan komponen hingga cara memarkir, berikut beberapa tips dari Yamaha DDS, sebelum meninggalkan motor dalam waktu lama.

Tips-tips sebelum meninggalkan sepeda motor:

Cabut kabel negatif baterai, agar tidak ada arus yang terbuang. Cuci bersih sepeda motor, dengan begitu kondisi motor tetap bersih. Ganti oli mesin, karena jika tidak diganti maka kotoran pada oli akan turun dan mengendap di dasar mesin. Lumasi komponen yang sering bergerak, seperti lengan ayun, rantai, mounting, dan lainnya supaya mencegah terjadinya karat. Sebaiknya diletakkan di dalam ruangan, tempat yang tidak terkena panas dan hujan. Disarankan memakai sarung motor sehingga motor bebas dari debu.

Setelah motor ditinggalkan dalam waktu yang lama, jangan lupa untuk melakukan perawatan sepeda motor di bengkel resmi. Para mekanik akan melakukan sejumlah perawatan yang diperlukan untuk motor yang sudah lama tidak digunakan.

(Rahman Asmardika)