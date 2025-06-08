JAKARTA – Meninggalkan motor dalam waktu lama berisiko menyebabkan komponennya menjadi tidak terawat sehingga tidak nyaman saat kembali digunakan. Untuk ada baiknya kita mempersiapkan motor sebelum ditinggalkan dalam jangka panjang, misalnya saat pergi berlibur.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga motor agar terawat dengan baik saat tidak digunakan dalam waktu cukup lama. Mulai dari pengecekan komponen hingga cara memarkir, berikut beberapa tips dari Yamaha DDS, sebelum meninggalkan motor dalam waktu lama.
Tips-tips sebelum meninggalkan sepeda motor:
Setelah motor ditinggalkan dalam waktu yang lama, jangan lupa untuk melakukan perawatan sepeda motor di bengkel resmi. Para mekanik akan melakukan sejumlah perawatan yang diperlukan untuk motor yang sudah lama tidak digunakan.
(Rahman Asmardika)