Daftar Harga Mobil Hybrid di Indonesia Juni 2025, Mulai dari Rp200 Jutaan

JAKARTA – Popularitas mobil hybrid di kalangan masyarakat Indonesia semakin meningkat, terutama dengan makin banyaknya produsen yang memilih untuk bermain di segmen ini. Model hybrid pun bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin menggunakan kendaraan ramah lingkungan tetapi belum ingin sepenuhnya beralih ke listrik.

Pada akhir Mei 2025, Suzuki meluncurkan Fronx dengan varian hybrid yang ditawarkan dengan harga mulai Rp200 jutaan. Ini tentu bisa menjadi pilihan menarik bagi konsumen entry level, yang ingin mencoba hybrid.

Sementara dari brand China, Chery, juga meluncurkan Tiggo 8 CSH yang mengusung teknologi PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Artinya, baterai yang tertanam bisa dicas mandiri sehingga mobil dapat melaju dengan tenaga listrik.

Tiggo 8 CSH, sebuah SUV yang mengusung konfigurasi 7-penumpang ini jual mulai Rp499 juta, khusus untuk 1.000 pembeli pertama. Sementara harga normalnya dibanderol Rp519 juta untuk on the road (OTR) Jakarta.

Honda juga meluncurkan model hybrid terbarunya, yakni Civic RS e:HEV. Mobil yang dikenal dengan performa tinggi itu kini mengusung teknologi ramah lingkungan. Soal harga, sedan sporty ini dijual Rp699 juta, berstatus CBU alias diimpor dari luar negeri.

Berikut daftar harga mobil hybrid per Juni 2025 di Indonesia berdasarkan laman resmi produsen. Perlu diketahui harga yang tertera berstatus OTR Jakarta dan dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Daftar Harga Mobil Hybrid di Indonesia Juni 2025

Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid