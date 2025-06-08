Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Harga Mobil Hybrid di Indonesia Juni 2025, Mulai dari Rp200 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |16:14 WIB
Daftar Harga Mobil Hybrid di Indonesia Juni 2025, Mulai dari Rp200 Jutaan
Ilustrasi. (Foto: Erha/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Popularitas mobil hybrid di kalangan masyarakat Indonesia semakin meningkat, terutama dengan makin banyaknya produsen yang memilih untuk bermain di segmen ini. Model hybrid pun bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin menggunakan kendaraan ramah lingkungan tetapi belum ingin sepenuhnya beralih ke listrik.

Pada akhir Mei 2025, Suzuki meluncurkan Fronx dengan varian hybrid yang ditawarkan dengan harga mulai Rp200 jutaan. Ini tentu bisa menjadi pilihan menarik bagi konsumen entry level, yang ingin mencoba hybrid.

Sementara dari brand China, Chery, juga meluncurkan Tiggo 8 CSH yang mengusung teknologi PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Artinya, baterai yang tertanam bisa dicas mandiri sehingga mobil dapat melaju dengan tenaga listrik.

Tiggo 8 CSH, sebuah SUV yang mengusung konfigurasi 7-penumpang ini jual mulai Rp499 juta, khusus untuk 1.000 pembeli pertama. Sementara harga normalnya dibanderol Rp519 juta untuk on the road (OTR) Jakarta.

Honda juga meluncurkan model hybrid terbarunya, yakni Civic RS e:HEV. Mobil yang dikenal dengan performa tinggi itu kini mengusung teknologi ramah lingkungan. Soal harga, sedan sporty ini dijual Rp699 juta, berstatus CBU alias diimpor dari luar negeri.

Berikut daftar harga mobil hybrid per Juni 2025 di Indonesia berdasarkan laman resmi produsen. Perlu diketahui harga yang tertera berstatus OTR Jakarta dan dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Daftar Harga Mobil Hybrid di Indonesia Juni 2025

Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid

  • 2.0 G HV CVT (Non Premium Color): Rp473.400.000
  • 2.0 G HV CVT (Premium Color): Rp476.300.000
  • 2.0 V HV Modelista CVT (Non Premium Color): Rp547.000.000
  • 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color): Rp549.900.000
  • 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Non Premium Color): Rp538.700.000
  • 2.0 V HV Modelista CVT Non RSE (Premium Color): Rp541.600.000
  • 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Non Premium Color): Rp625.300.000
  • 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color): Rp628.200.000
  • 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Non RSE (Non Premium Color): Rp617.000.000
     

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187562//jaecoo_j5_ev-ulSn_large.jpg
Mobil Listrik Diklaim Lebih Populer Dibandingkan Hybrid di Perkotaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/15/3187088//byd-dXwY_large.jpg
Marak PHEV, BYD Tak Tertarik Luncurkan Mobil Hybrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/15/3186318//daihatsu_rocky_hybrid_di_gjaw_2025-Wkwd_large.jpg
Usai Rocky, Daihatsu Siapkan Mobil Hybrid Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/15/3186003//mitsubishi_belum_berencana_meluncurkan_mobil_hybrid_di_indonesia-EHmd_large.jpeg
Mitsubishi Masih Tunggu Momen Tepat Luncurkan Mobil Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/15/3185571//daihatsu_rocky_hybrid-fxSz_large.jpeg
Daftar SUV Hybrid Kompak di GJAW 2025, Harga Mulai Rp200 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185486//mobil_nasional-9SvU_large.jpg
Kemenperin soal Industri Otomotif, Insentif Mobil Hybrid Ada Lagi di 2026? 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement