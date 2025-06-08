Game-Game Retro Ini Sekarang Nilainya Fantastis, Ada yang Mencapai Rp1 Miliar

JAKARTA – Video game lawas dan retro terkadang mengundang nostalgia saat dimainkan, tetapi tidak sedikit juga dari ‘benda antik’ ini yang memiliki nilai tinggi. Kaset game nintendo milik kamu yang tersimpan di gudang dan sudah berdebu mungkin bisa dijual dengan harga yang fantastis.

Para ahli dari retailer layanan dan produk elektronik terkemuak Inggris, Currys, telah mengungkap beberapa video game retro yang saat ini bernilai sangat tinggi. Bahkan harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah, berikut game-game tersebut, sebagaimana dilansir Daily Mail.

Video game retro termahal dalam daftar Currys adlaah Zelda Majora's Mask (Adventure Set) untuk Nintendo 64, yang sekarang diperkirakan bernilai £3.715,01 atau sekira Rp81,7 juta. Sedangkan copy dari Snowboard Challenge untuk NES bisa dilego dengan harga £2.935,80 atau sekira Rp64,5 juta.

Namun, untuk menjualnya dengan harga tersebut, Anda harus memiliki kotak asli - beserta semua bagian tambahan yang disertakan.

"Kebanyakan gamer membuka bungkus game baru mereka, memainkannya tanpa henti, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka untuk menyimpan kotak tempat game tersebut berada," jelas Currys.

"Tetapi bagi mereka yang melakukannya, keputusan itu bisa bernilai ribuan dolar saat ini."

Angka ini didapat Currys dengan menganalisis data penjualan kembali gim retro di PriceCharting untuk mengungkap 20 gim video PAL non-segel paling berharga.

Meskipun Anda mungkin pernah memainkan gim-gim ini di masa lalu, gim-gim tersebut tetap harus lengkap dalam kotak (Complete in Box/CIB). CIB berarti game-game tersebut masih menyertakan kotak asli, buku panduan, sisipan, dan semua tambahan yang dikemas bersama gim saat dirilis.

"Jadi, gim-gim tersebut telah dibuka dan digunakan, tetapi semuanya tetap disimpan," jelas Currys.