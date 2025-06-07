8 Bocoran Anyar iOS 19, Ganti Nama hingga Fitur AI Baru

JAKARTA - Beredar sejumlah rumor mengenai sistem operasi iOS 19 jelang Apple World Wide Developers Conference (WWDC) pada 9-13 Juni 2025. Sistem operasi terbaru itu dikabarkan hadir dengan sejumlah peningkatan.

Rumor yang beredar antara lain mengenai nama sistem operasi hingga desain yang disebut terinspirasi oleh Vision Pro. Berikut bocoran mengenai iOS 19, sebagaimana melansir Tech Crunch, Sabtu (7/6/2025):

1. Nama Baru

Sumber mengatakan kepada Bloomberg, Apple berencana mengganti nama sistem operasinya agar mencerminkan tahun rilis dibandingkan nomor versi. Ini berarti bahwa iOS 19 akan berganti nama menjadi iOS 26, mirip cara tahun model mobil ditetapkan.

Perubahan nama ini juga akan berlaku untuk pembaruan perangkat lunak lainnya, seperti iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26, dan visionOS 26.

2. Perombakan Desain

Diperkirakan terjadi sebagai perubahan desain paling signifikan sejak iOS 7. Sistem operasi tersebut mungkin akan menampilkan perombakan visual yang lengkap. Kabarnya, desainnya terinspirasi oleh headset Vision Pro Apple, menurut Bloomberg. Ini dapat mencakup panel tembus pandang untuk navigasi dan ikon aplikasi melingkar. Desain yang terinspirasi visionOS akan dibuat di seluruh ekosistem Apple (termasuk CarPlay).

Selain itu, ada tiga aplikasi yang diperkirakan banyak berubah, yaitu telepon, kamera, dan safari. Misalnya, aplikasi telepon dikabarkan memperkenalkan opsi baru yang memungkinkan pengguna menggabungkan kontak favorit, panggilan terkini, dan pesan suara mereka ke dalam satu tampilan.

Sementara itu, aplikasi Kamera dan Safari diperkirakan memiliki lebih banyak pembaruan visual, seperti bilah alamat transparan untuk aplikasi browser Apple.