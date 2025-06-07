Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |09:48 WIB
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain (wa beta info)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp mengembangkan fitur baru terkait pembaruan status penggunanya. Kini, pengguna bisa mengizinkan status mereka dibagikan orang lain. 

1. Status Bisa Dibagikan

Fitur tersebut kini tersedia di WhatsApp beta terbaru untuk Android, melansir GSM Arena, Sabtu (7/6/2025). Fitur ini mungkin akan masuk ke jalur non-beta dalam beberapa minggu atau bulan mendatang.

Cara kerja fitur ini cukup sederhana dan mudah dipahami. Secara default, opsi membagikan status akan nonaktif. Jadi, jika pengguna ingin statusnya bisa dibagikan orang lain, mereka harus mengaktifkan fitur ini secara manual saat membuat status.

Ketika status Anda dibagikan, akan muncul notifikasi pemberitahuan. Namun, mereka yang melihat status yang dibagikan tersebut tidak akan mengetahui siapa pembuat aslinya. Hal ini demi menjaga privasi.

Namun, jika seseorang membagikan ulang status, Anda tidak akan diberi tahu tentang tindakan ini. Hanya orang yang pertama kali membagikan status Anda yang diberi tahu. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/16/3186453/whatsapp-7fRc_large.jpg
Berikut Cara Setting Penyimpanan WhatsApp Agar Memori HP Tak Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/54/3135882/whatsapp-DZg1_large.jpg
Melonjak, Pengguna WhatsApp Tembus 3 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement