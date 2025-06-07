WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain

JAKARTA - WhatsApp mengembangkan fitur baru terkait pembaruan status penggunanya. Kini, pengguna bisa mengizinkan status mereka dibagikan orang lain.

1. Status Bisa Dibagikan

Fitur tersebut kini tersedia di WhatsApp beta terbaru untuk Android, melansir GSM Arena, Sabtu (7/6/2025). Fitur ini mungkin akan masuk ke jalur non-beta dalam beberapa minggu atau bulan mendatang.

Cara kerja fitur ini cukup sederhana dan mudah dipahami. Secara default, opsi membagikan status akan nonaktif. Jadi, jika pengguna ingin statusnya bisa dibagikan orang lain, mereka harus mengaktifkan fitur ini secara manual saat membuat status.

Ketika status Anda dibagikan, akan muncul notifikasi pemberitahuan. Namun, mereka yang melihat status yang dibagikan tersebut tidak akan mengetahui siapa pembuat aslinya. Hal ini demi menjaga privasi.

Namun, jika seseorang membagikan ulang status, Anda tidak akan diberi tahu tentang tindakan ini. Hanya orang yang pertama kali membagikan status Anda yang diberi tahu.