HOME OTOTEKNO TECHNO

Sertifikasi Global, Intip Bocoran Smartphone Lipat 3 Samsung

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |09:41 WIB
Sertifikasi Global, Intip Bocoran Smartphone Lipat 3 Samsung
Sertifikasi Global, Intip Bocoran Smartphone Lipat 3 Samsung (the tech outlook)
A
A
A

JAKARTA - Samsung telah lama dikabarkan bakal merilis smartphone lipat tiga pertamanya, seperti Huawei Mate XT, akhir tahun ini. Namun, belum diketahui apakah smartphone ini akan diumumkan bersamaan dengan Galaxy Z Fold7 dan Galaxy Z Flip7 pada acara Unpacked berikutnya di New York pada awal Juli.

1. Sertifikasi Global

Perangkat tersebut saat ini tengah menjalani sertifikasi global. Hal ini sebagaimana diketahui dari basis data 3C di China. Sertifikasi ini telah mengungkapkan, smartphone tersebut hanya akan mendukung pengisian daya kabel 25W.

Sertifikasi di China juga mengonfirmasi smartphone tersebut akan diluncurkan di sana. Smartphone lipat tiga tersebut memiliki nomor model SM-F9680. Akhiran "0" menandakan ponsel yang ditujukan untuk pasar China. 

Di seluruh dunia, smartphone tersebut akan menjadi SM-F968x, dengan karakter terakhir berubah tergantung pada pasar. SM-F968 sebelumnya telah dikaitkan dengan perangkat lipat tiga tersebut.

Tidak mengherankan, sertifikasi 3C juga mengungkap fakta Samsung akan mengirimkan smartphone pintar lipat tiga itu tanpa pengisi daya (charger) di dalam kotaknya. 

Menurut bocoran sebelumnya, perangkat itu akan memiliki layar lipat 9,96" dan layar penutup 6,54", dan akan berbobot 298g. Peluncurannya mungkin sangat terbatas secara geografis.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
