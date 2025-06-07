3 Kota Maya Kuno Berusia 3 Ribu Tahun Ditemukan di Belantara Hutan Guatemala

3 Kota Maya Kuno Berusia 3 Ribu Tahun Ditemukan di Belantara Hutan Guatemala (Dok Kementerian Kebudayaan dan Olahraga Guatemala)

JAKARTA - Para arkeolog menemukan 3 kota Maya di hutan Peten, Guatemala. Kota tersebut diyakini berasal dari 3 ribu tahun lalu.

1. Situs Los Abuelos

Kedua kota berjarak sekitar 3 mil (5 kilometer) dan tersusun seperti segitiga, Kementerian Kebudayaan dan Olahraga Guatemala melaporkan dalam sebuah pernyataan.

Kota-kota tersebut dihuni pada suatu waktu selama periode yang disebut sebagai "praklasik tengah" oleh arkeolog. Periode itu antara sekitar 1000 dan 400 SM. Kota-kota tersebut dihuni hingga sekitar 1.100 tahun yang lalu, ketika banyak kota Maya di wilayah tersebut runtuh.

Yang terpenting dari ketiga kota tersebut adalah situs disebut "Los Abuelos," yang berarti "kakek-nenek." Nama ini berasal dari dua pahatan batu yang ditemukan di situs tersebut. Satu pahatan seorang pria dan satu lagi pahatan seorang wanita. Mereka diyakini menggambarkan leluhur orang-orang yang tinggal di lokasi tersebut, kata pernyataan itu. Dengan catatan, kota ini mungkin merupakan pusat upacara bagi mereka yang tinggal di daerah tersebut.

Melansir Live Science, Sabtu (7/6/2025), Los Abuelos berkembang pesat selama periode Praklasik Pertengahan (1000 SM hingga 400 SM) dan Praklasik Akhir (400 SM hingga 300 M) sebelum ditinggalkan dan kemudian dihuni kembali selama periode Klasik Akhir (600 hingga 900 M).

Kota ini memiliki kompleks astronomi dengan bangunan yang diposisikan sedemikian rupa sehingga titik balik matahari dan ekuinoks dapat dicatat dengan tepat, kata pernyataan itu.

Sisa-sisa pemakaman manusia ditemukan di lokasi tersebut. Pemakaman manusia itu ditemukan bersama sisa-sisa dua kucing, bejana tembikar, kerang, dan mata panah.

Para arkeolog juga menemukan sebuah altar berbentuk katak dan lempengan batu berukir yang dikenal sebagai stela. Setelah tulisan Maya pada prasasti tersebut diterjemahkan, tulisan tersebut dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang situs tersebut dan orang-orang yang tinggal di sana.