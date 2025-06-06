Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Nintendo Switch 2 Diburu Gamer hingga Antre Panjang, Intip Spesifikasinya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |18:05 WIB
Nintendo Switch 2 Diburu Gamer hingga Antre Panjang, Intip Spesifikasinya
Nintendo Switch 2 Diburu Gamer hingga Antre Panjang, Intip Spesifikasinya (Nintendo)
JAKARTA - Setelah bertahun-tahun menjadi pusat perhatian gamer dengan Switch generasi pertama, akhirnya Nintendo merilis Switch 2 pada awal Juni 2025. Konsol ini masih mengusung konsep hybrid, yaitu bisa dimainkan secara handheld atau disambungkan ke TV melalui dock.

Spesifikasi Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 memiliki banyak peningkatan ketimbang generasi pertamanya. Salah satunya adalah performa yang lebih impresif dan fitur yang jauh lebih matang. 

Melansir laman resmi Nintendo, Jumat (6/6/2025), perubahan paling mencolok ada pada layar. Jika generasi pertama hanya mendapat tampilan 720p di mode handheld, kini Nintendo membekalinya dengan layar 7,9 inci beresolusi 1080p dan refresh rate hingga 120Hz.

Saat disambungkan ke dock, Switch 2 bisa mencapai resolusi 4K dengan dukungan HDR. Ini menjadikannya bukan lagi sekadar konsol portabel, tapi juga penantang serius bagi konsol rumahan lainnya.

Di balik layar, Nintendo Switch 2 dibenamkan chip terbaru Nvidia Tegra T239, berbasis arsitektur Ampere. Chip ini membuka pintu untuk fitur-fitur seperti ray-tracing dan DLSS. Teknologi ini sebelumnya hanya bisa ditemukan di PC atau konsol next-gen, seperti PS5 dan Xbox Series X.

Untuk mendukung kelancarannya, terbenam RAM 12 GB dan penyimpanan menggunakan format UFS 3.1 sebesar 256 GB. Ini membuat loading time lebih cepat dan kapasitas penyimpanan jauh lebih besar.

Peningkatan performa juga terdapat pada baterai, yang dapat mendukung permainan selama 2 hingga 6,5 jam. Namun, ini tergantung pada gim yang dimainkan. 

 

