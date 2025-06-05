Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mijia Refrigerator Cross Door 510L Resmi Diluncurkan, Kulkas Empat Pintu Pertama Xiaomi di Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Juni 2025 |23:01 WIB
Mijia Refrigerator Cross Door 510L resmi diluncurkan di Indonesia.
A
A
A

JAKARTA Xiaomi meluncurkan kulkas pintar pertamanya di Indonesia, Mijia Refrigerator Cross Door 510L Kulkas empat pintu yang mengusung slogan Smart, Sleek, Spacious’ ini merupakan bagian dari ekosistem Xiaomi yang hadir tidak hanya sebagai pendingin makanan, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih cerdas.

“Mengusung slogan ‘Smart, Sleek, Spacious’, kulkas Xiaomi dirancang untuk membuat hidup Anda lebih mudah, sejalan dengan semangat 'Live Right, Live Smart' yang selalu kami usung," ujar Andi Renreng, Marketing Director Xiaomi Indonesia.

Dengan desain ultra-ramping hanya 60cm, Mijia Refrigerator Cross Door 510L dirancang untuk menyatu sempurna dengan berbagai tata letak ruangan, Kulkas ini memiliki panel sentuh pada bagian pintu yang memudahkan pengoperasian dan memberikan kesan futuristik.

Selain itu, fitur bukaan pintu 90 derajat memungkinkan pintu dibuka dan ditutup dengan leluasa, memberikan kenyamanan ekstra saat mengakses ruang penyimpanan.

Fitur Unggulan

Sebagai bagian dari ekosistem Xiaomi, Mijia Refrigerator Cross Door 510L telah terintegrasi dengan aplikasi Xiaomi Home yang memudahkan pengontrolan dari jarak jauh, mulai dari memantau suhu, mengatur mode pendinginan, hingga menerima notifikasi jika pintu kulkas tidak tertutup rapat selama lebih dari dua menit.

Mijia Refrigerator Cross Door 510L dilengkapi dengan fitur Ag+ Antibacterial & Deodorizing yang menjaga udara di dalam kulkas tetap bersih dan bebas dari bau tak sedap, bahkan saat menyimpan bahan makanan beraroma kuat seperti ikan atau durian.

Kulkas ini juga terbagi menjadi beberapa zona mulai dari fridge, freezer, hingga kompartemen khusus bernama i-Fresh Convertible Zone, yang masing-masing dapat diatur suhunya sesuai kebutuhan pengguna.

 

Halaman:
1 2
      
