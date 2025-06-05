Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Nintendo Switch 2 Rilis Global, Gamer Rela Antre Panjang di Depan Toko

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Juni 2025 |18:47 WIB
Nintendo Switch 2 Rilis Global, Gamer Rela Antre Panjang di Depan Toko
Antrean pembeli Nintendo Switch 2. (Foto: X/@VirtualKohai)
TOKYO - Penggemar game mengantre untuk peluncuran global Nintendo Switch 2 pada Kamis, (5/6/2025), menunjukkan permintaan yang besar untuk konsol game genggam andalan Nintendo ini. Permintaan tinggi akan Switch telah diprediksi sebelumnya, setidaknya di Jepang setelah Nintendo mengumumkan bahwa pihaknya tidak bisa memnuhi semua permintaan.

"Tingkat permintaan tampaknya sangat tinggi," kata Serkan Toto, pendiri konsultan Kantan Games.

Di distrik perbelanjaan Ikebukuro di Tokyo, puluhan gamer yang berhasil mengikuti undian penjualan oleh pengecer elektronik Bic Camera berbaris sebelum toko dibuka untuk mengambil perangkat mereka.

"Saya merasa ingin menangis," kata Yumi Ohi, seorang kontraktor pengiriman berusia 30 tahun, kepada Reuters.

Ohi tidak beruntung dalam undian lainnya dan datang dari prefektur Saitama, yang berbatasan dengan Tokyo, untuk menerima Switch 2 miliknya.

Nintendo telah menjual 152 juta perangkat portabel Switch sejak diluncurkan pada 2017. Nintendo menjadi raksasa game dengan judul-judul seperti dua judul "The Legend of Zelda" dan game yang sukses di tengah pandemi COVID-19 "Animal Crossing: New Horizons".

Switch 2 memiliki banyak kesamaan dengan pendahulunya tetapi menawarkan layar yang lebih besar dan grafis yang lebih baik serta memulai debutnya dengan judul-judul seperti "Mario Kart World".

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita ototekno lainnya
