HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Motor RX King Dijuluki Raja Jalanan? Ternyata Ini Alasannya

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |10:59 WIB
A
A
A

JAKARTA - Motor RX King dijuluki raja jalanan bukan tanpa alasan. Yamaha RX King merupakan salah satu motor legendaris di Indonesia.

1. Julukan RX King

Motor ini dikenal dengan julukan “Raja Jalanan” pada masanya. Julukan tersebut disematkan lantaran performa, desain, dan karakteristiknya.

Pada 1980-an, RX King menjadi motor idaman para pencinta otomotif. Dengan mesin 2-tak berkapasitas 135cc, motor ini mampu menghasilkan tenaga besar dan akselerasi yang cepat. Dalam kondisi standar, RX King dapat melaju hingga kecepatan 130 km/jam. Hal itu membuat RX King menjadi pilihan bagi pengendara yang mencari performa tinggi.

Selain performa kencang, suara knalpot RX King juga menjadi ciri khas. Suara knalpot yang berisik khas dari mesin 2-tak membuatnya mudah dikenali. Suara knalpot ini memperkuat kesan maskulin dan garang.

Lebih lanjut, motor ini juga dikenal tangguh saat melintasi berbagai jenis medan. Handling responsif dan bobot motor yang cukup berat sehingga dapat memberikan kestabilan bagi pengendara.

Dari segi tampilan, RX King memiliki desain bodi yang kekar dengan lekukan tegas. Tangki bahan bakarnya yang besar dan berdimensi memberi kesan kuat. Ini membuat RX King tampil mencolok di jalanan. Gaya desainnya yang maskulin dan sporty mempertegas julukan "Raja Jalanan".

 

1 2
      
