HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apa Perbedaan Motor RX King dengan RX Spesial?

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |10:38 WIB
Apa Perbedaan Motor RX King dengan RX Spesial?
Apa Perbedaan Motor RX King dengan RX Spesial? (Dok Okezone)
JAKARTA - Ada sejumlah perbedaan motor RX King dengan RX Spesial. Perbedaan di antara keduanya cukup signifikan.

1. Sejarah Singkat RX King dengan RX King Spesial

Sejak kehadirannya pada 1977 di Indonesia, RX series dari Yamaha mencuri perhatian. Hal itu lantaran karena performanya yang tangguh sehingga  Yamaha RX dijuluki sebagai "raja jalanan". 

RX King dikenal sebagai salah satu motor legendaris yang hingga kini masih diburu. Meski sudah tidak diproduksi lagi, Yamaha RX King tetap memiliki penggemar, baik untuk koleksi maupun kendaraan harian.

Di Indonesia, motor RX King dan RX Spesial beredar dalam waktu produksi berbeda. Yamaha RX Spesial lebih dulu hadir pada tahun 1981-1983 dengan kondisi built up dari Jepang. Kemudian disusul kehadiran RX King yang menjadikannya sebagai generasi penerus RX Spesial.  

RX King mulai dipasarkan sejak 1983-2009, dengan unit berupa boks mesin yang dirakit di Indonesia. 

2. Perbedaan RX King dengan RX King Spesial

Dari segi mesin, RX Spesial mengusung mesin 115cc 2-tak yang mampu menghasilkan tenaga hingga 15,2 hp pada 8.500 rpm dengan torsi maksimal 13,2 Nm pada 8.000 rpm. 

Sementara RX King lebih bertenaga dengan kapasitas mesin 132cc. Mesin ini  mampu menghasilkan tenaga hingga 18,2 hp di 9.000 rpm serta torsi puncak 15 Nm pada 8.000 rpm. 

RX Spesial dikenal dengan desain eksterior klasik seperti bentuk tangki yang lonjong serta batok lampu khas motor era 80-an. 

Sebaliknya, RX King hadir dengan desain yang lebih modern dan garang. Tangki RX King lebih mengotak, bodi lebih agresif, dan stiker yang mengikuti tren desain masa itu.

 

