Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

XPENG Perkenalkan 2 Model Mobil Cerdas Unggulan, G6 dan X9 pada First Drive Impression

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |22:32 WIB
XPENG Perkenalkan 2 Model Mobil Cerdas Unggulan, G6 dan X9 pada First Drive Impression
XPENG G6 dan XPENG X9. (Foto: ERAL)
A
A
A

JAKARTA – Setelah peluncuran resmi brandnya di Indonesia pada Februari 2025, XPENG akhirnya memperkenalkan dua model kendaraan listrik unggulannya, XPENG G6 dan X9. Kedua mobil ini tampil dengan desain futuristik dan teknologi cerdas yang mendukung kenyamanan berkendara.

Erajaya Active Lifestyle sebagai agen tunggal pemegang merek (ATPM) XPENG di Indonesia, menggelar sesi media first impression untuk memperkenalkan berbagai fitur dari kedua model kendaraan cerdas ini. Acara ini digelar di Indonesia Design District (IDD) di PIK 2, Jakarta pada Selasa, (3/6/2025).

“Kami sangat antusias menyambut kehadiran XPENG di Indonesia dan percaya bahwa G6 dan X9 akan menjadi benchmark baru di segmennya masing-masing. Melalui sesi media ini, kami ingin memberikan pengalaman langsung kepada para jurnalis terhadap inovasi dan keunggulan teknologi XPENG. Langkah ini menegaskan komitmen kami dalam menghadirkan solusi mobilitas cerdas, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia,” ujar Djohan Sutanto, CEO Erajaya Active Lifestyle.

XPENG G6 adalah SUV Coupe 5-seater dengan desain ramping dan aerodinamis, pintu tanpa bingkai, serta strip LED depan dan belakang yang memperkuat tampilan futuristik. Interiornya menampilkan konsep Smart Tech Cabin, dengan layar sentuh 15,6 inci, panel digital 10,2 inci, asisten suara berbasis AI (Xmart OS), serta kursi depan dengan fitur pemanas dan ventilasi. Fitur hiburan dan kenyamanan lain mencakup sistem audio premium 18-speaker, panoramic glass roof, pengisian daya nirkabel cepat, ambient lighting, dan kabin dengan lantai datar.

XPENG G6. (Foto: ERAL)

Ditenagai platform 800V XPower, G6 mampu menghasilkan tenaga hingga 210 kW dan torsi 440 Nm. Teknologi one-pedal driving, memory seats, dan XPILOT Assist hadir untuk kenyamanan dan keamanan maksimal. XPENG G6 tersedia dalam varian Standard Range 2WD.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187562//jaecoo_j5_ev-ulSn_large.jpg
Mobil Listrik Diklaim Lebih Populer Dibandingkan Hybrid di Perkotaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187560//maxus_mifa_9-2cgZ_large.jpg
MPV Listrik Maxus Mifa 9 Jadi Armada Taksi Online Eksklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/15/3187345//giias-emNz_large.jpg
Efek Banjir Mobil Listrik Impor, Kemenperin Dorong Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/15/3187336//mobil_listrik-KN4s_large.jpg
Banjir Mobil Listrik Impor kala Penjualan Merosot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/15/3186535//mobil_listrik-CiXb_large.jpg
Tanpa Insentif, Harga Mobil Listrik Bisa Naik Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/15/3185825//test_drive_mobil_listrik_di_dalam_ruangan_pada_gjaw_2025-PYXR_large.jpg
GJAW 2025, Pengunjung Bisa Jajal Mobil Listrik di Dalam Ruangan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement