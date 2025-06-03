XPENG Perkenalkan 2 Model Mobil Cerdas Unggulan, G6 dan X9 pada First Drive Impression

JAKARTA – Setelah peluncuran resmi brandnya di Indonesia pada Februari 2025, XPENG akhirnya memperkenalkan dua model kendaraan listrik unggulannya, XPENG G6 dan X9. Kedua mobil ini tampil dengan desain futuristik dan teknologi cerdas yang mendukung kenyamanan berkendara.

Erajaya Active Lifestyle sebagai agen tunggal pemegang merek (ATPM) XPENG di Indonesia, menggelar sesi media first impression untuk memperkenalkan berbagai fitur dari kedua model kendaraan cerdas ini. Acara ini digelar di Indonesia Design District (IDD) di PIK 2, Jakarta pada Selasa, (3/6/2025).

“Kami sangat antusias menyambut kehadiran XPENG di Indonesia dan percaya bahwa G6 dan X9 akan menjadi benchmark baru di segmennya masing-masing. Melalui sesi media ini, kami ingin memberikan pengalaman langsung kepada para jurnalis terhadap inovasi dan keunggulan teknologi XPENG. Langkah ini menegaskan komitmen kami dalam menghadirkan solusi mobilitas cerdas, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia,” ujar Djohan Sutanto, CEO Erajaya Active Lifestyle.

XPENG G6 adalah SUV Coupe 5-seater dengan desain ramping dan aerodinamis, pintu tanpa bingkai, serta strip LED depan dan belakang yang memperkuat tampilan futuristik. Interiornya menampilkan konsep Smart Tech Cabin, dengan layar sentuh 15,6 inci, panel digital 10,2 inci, asisten suara berbasis AI (Xmart OS), serta kursi depan dengan fitur pemanas dan ventilasi. Fitur hiburan dan kenyamanan lain mencakup sistem audio premium 18-speaker, panoramic glass roof, pengisian daya nirkabel cepat, ambient lighting, dan kabin dengan lantai datar.

Ditenagai platform 800V XPower, G6 mampu menghasilkan tenaga hingga 210 kW dan torsi 440 Nm. Teknologi one-pedal driving, memory seats, dan XPILOT Assist hadir untuk kenyamanan dan keamanan maksimal. XPENG G6 tersedia dalam varian Standard Range 2WD.