Palisade Hybrid Segera Meluncur, Hyundai Mulai Buka Pemesanan

JAKARTA - Hyundai Palisade hybrid segera meluncur di pasar otomotif Tanah Air. PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) telah membuka pre-booking untuk SUV bongsor tersebut.

1. Palisade Hybrid

All New Palisade Hybrid ditawarkan dalam 3 pilihan trim di Indonesia. Ketiganya adalah Signature, Calligraphy, dan Calligraphy AWD.

"Dengan dibukanya masa pre-booking All New Palisade Hybrid, kami ingin memberikan kesempatan lebih kepada konsumen untuk lebih dulu memiliki SUV ramah lingkungan Hyundai," ujar President Director HMID, Ju Hun Lee, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (3/6/2025).

Chief Operating Officer (COO) HMID, Fransiscus Soerjopranoto, menyebut Palisade mendapatkan respons positif konsumen. Karena itu, pihaknya menghadirkan model baru dari SUV premium tersebut.

"Kami menghadirkan All New Palisade Hybrid sebagai pembaruan yang menggabungkan kenyamanan khas Palisade dengan teknologi ramah lingkungan terbaru," tuturnya.

2. Intip Spesifikasi Palisade Hybrid

All New Palisade Hybrid menawarkan pengalaman berkendara yang diklaim lebih cerdas berkat teknologi e-Comfort Drive dan e-Dynamic Drive. Kedua fitur ini secara otomatis mengatur distribusi tenaga dan torsi motor hybrid, sehingga mobil tetap stabil dan responsif di berbagai kondisi jalan.

Selain itu, All New Palisade Hybrid dilengkapi Digital Center Mirror, Blindspot View Monitor, dan Side Parking Distance Warning.



Hyundai kini telah membuka pre-booking All New Palisade melalui jaringan diler maupun secara online.