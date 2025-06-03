Uji Sistem Keamanan Haval Jolion Ultra HEV yang Dilengkapi 20 Sistem ADAS

JAKARTA - Haval Jolion Ultra HEV telah meluncur pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Mobil SUV tersebut dilengkapi 20 sistem Advanced Driving Assistance System (ADAS) Level 2. Perangkat ini diklaim dapat memudahkan pengendara saat mengemudikannya.

Untuk membuktikannya, Great Wall Motor (GWM) mengundang redaksi untuk menguji sejumlah fitur keamanan pada Jolion Ultra HEV. Uji coba kemampuan Jolion Ultra HEV ini dilakukan di fasilitas perakitan Inchcape Indonesia di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat.

1. Uji ADAS Haval Jolion Ultra HEV

Sejumlah fasilitas pengujian dimanfaatkan untuk membuktikan keunggulan yang ditawarkan Haval Jolion Ultra HEV. Pengujian bisa menjadi lebih maksimal dan fitur ADAS yang tersemat dapat dimanfaatkan dengan baik.

Strategy & Marketing Director GWM Indonesia, Martina Danuningrat, mengatakan Haval Jolion Ultra HEV dibekali sejumlah keunggulan. Terlebih, SUV tersebut sudah dirakit secara lokal dengan kualitas standar global.

Haval Jolion Ultra HEV (Fadli Ramadan)

"Kegiatan ini merupakan strategi GWM Indonesia untuk memperkenalkan langsung produk kami ke masyarakat sekaligus menunjukkan kualitas dan teknologi yang dihadirkan Haval Jolion Ultra HEV," kata Tina di Bogor, Senin (2/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, setiap peserta yang hadir disediakan empat pengujian. Tes tersebut ditujukan memperlihatkan performa yang ditawarkan Jolion Ultra HEV dan teknologi yang tersemat.

2. Launch Control hingga Emergency Braking System

Pertama, pengujian dilakukan pada akselerasi dengan menggunakan fitur launch control. Fitur ini memungkinkan mobil mengoptimalkan torsi saat start, sehingga memberikan akselerasi yang lebih cepat dan stabil.

Kecepatan dibatasi hanya 70 km/jam yang diakhiri dengan pengereman keras pada area yang sudah ditandai. Tujuannya untuk melihat seberapa dekat jarak pengereman dari kecepatan tersebut ketika berada pada kondisi darurat.