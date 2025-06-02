Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Jepang Sukses Kembangkan Darah Sintetis Universal, Berbentuk Bubuk Tinggal Campur Air

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Juni 2025 |18:42 WIB
Ilmuwan Jepang Sukses Kembangkan Darah Sintetis Universal, Berbentuk Bubuk Tinggal Campur Air
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Para ilmuwan di Jepang berhasil mengembangkan pengganti darah buatan universal yang menjadi lompatan besar bagi perawatan kesehatan global. Kehadriran darah buatan ini dapat secara dramatis mengubah cara dunia menanggapi trauma, operasi, dan keadaan darurat.

Dilansir Engineerine, darah sintetis ini dirancang untuk bekerja pada semua golongan darah, sehingga tidak memerlukan pengujian kompatibilitas dan dapat disimpan dalam jangka panjang dalam bentuk bubuk. Ini memberikan solusi bagi situasi darurat dimana suplai darah langka dan sulit didapatkan dalam waktu singkat.

Kelebihan Darah Sintetis Universal

Inovasi ini berasal dari para peneliti di Sekolah Kedokteran Pertahanan Nasional Jepang, yang mengumumkan keberhasilan uji coba pada hewan yang melibatkan kelinci yang mengalami kehilangan darah dalam jumlah besar. Darah buatan tersebut terbukti dapat mempertahankan transportasi oksigen dan mempercepat pembekuan darah, meniru fungsi sel darah merah dan trombosit.

Tidak seperti darah yang disumbangkan, yang harus didinginkan dan dibatasi oleh masa simpan yang pendek serta memiliki keterbatasan kompatibilitas golongan darah, produk ini stabil terhadap suhu dan bersifat universal. Darah sintetis ini dapat diangkut ke daerah terpencil, zona bencana, dan operasi militer, kemudian diaktifkan hanya dengan mencampurnya dengan air di lokasi.

Salah satu keterbatasan utama pengobatan darurat saat ini adalah kebutuhan untuk mencocokkan golongan darah. Rumah sakit harus menyediakan berbagai golongan darah, dan pengujian kecocokan menghabiskan waktu yang berharga. Dalam skenario yang bergerak cepat seperti trauma di medan perang, kecelakaan mobil, atau bencana alam, setiap detik sangat berarti.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185610//cloudflare-Mh5E_large.jpg
Cloudflare Diperintahkan Bayar Rp52,5 Miliar Gara-Gara Penyebaran Manga Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185520//menteri_pertahanan_jepang_shinjiro_koizumi-iJ4A_large.jpg
Jepang Tempatkan Sistem Rudal Dekat Taiwan di Tengah Ketegangan dengan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/25/3185071//muslim_traveler-xOWN_large.jpg
Hong Kong hingga China Mulai Terapkan Muslim Friendly Traveler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184514//kebakaran_di_oita_jepang-Sxds_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan 170 Rumah, 175 Warga Dievakuasi, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183782//pm_jepang_sanae_takaichi-no7D_large.jpg
Tegang Terkait Taiwan, China Desak Warganya Tak Kunjungi Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182021//ilustrasi-34in_large.jpg
Korut Tembakkan Rudal Balistik ke Laut, Rudal Diduga Jatuh Dekat Wilayah Jepang
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement