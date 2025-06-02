Ilmuwan Jepang Sukses Kembangkan Darah Sintetis Universal, Berbentuk Bubuk Tinggal Campur Air

JAKARTA – Para ilmuwan di Jepang berhasil mengembangkan pengganti darah buatan universal yang menjadi lompatan besar bagi perawatan kesehatan global. Kehadriran darah buatan ini dapat secara dramatis mengubah cara dunia menanggapi trauma, operasi, dan keadaan darurat.

Dilansir Engineerine, darah sintetis ini dirancang untuk bekerja pada semua golongan darah, sehingga tidak memerlukan pengujian kompatibilitas dan dapat disimpan dalam jangka panjang dalam bentuk bubuk. Ini memberikan solusi bagi situasi darurat dimana suplai darah langka dan sulit didapatkan dalam waktu singkat.

Kelebihan Darah Sintetis Universal

Inovasi ini berasal dari para peneliti di Sekolah Kedokteran Pertahanan Nasional Jepang, yang mengumumkan keberhasilan uji coba pada hewan yang melibatkan kelinci yang mengalami kehilangan darah dalam jumlah besar. Darah buatan tersebut terbukti dapat mempertahankan transportasi oksigen dan mempercepat pembekuan darah, meniru fungsi sel darah merah dan trombosit.

Tidak seperti darah yang disumbangkan, yang harus didinginkan dan dibatasi oleh masa simpan yang pendek serta memiliki keterbatasan kompatibilitas golongan darah, produk ini stabil terhadap suhu dan bersifat universal. Darah sintetis ini dapat diangkut ke daerah terpencil, zona bencana, dan operasi militer, kemudian diaktifkan hanya dengan mencampurnya dengan air di lokasi.

Salah satu keterbatasan utama pengobatan darurat saat ini adalah kebutuhan untuk mencocokkan golongan darah. Rumah sakit harus menyediakan berbagai golongan darah, dan pengujian kecocokan menghabiskan waktu yang berharga. Dalam skenario yang bergerak cepat seperti trauma di medan perang, kecelakaan mobil, atau bencana alam, setiap detik sangat berarti.