BRIN Luncurkan Platform Digital Gambar Cadas Prasejarah Indonesia

JAKARTA – Terobosan penting kembali ditorehkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Bersama Google Arts and Culture, BRIN selama 2,5 tahun telah mendokumentasikan gambar cadas (rock art) dari lebih 100 situs gua di berbagai pulau Indonesia, mulai Sumatera hingga Papua. Gambar itu mengungkap kisah lebih dari 50.000 tahun sebagai warisan budaya nenek moyang.

BRIN menjelaskan, Indonesia merupakan wilayah penting yang menyimpan pengetahuan gambar cadas sebagai bagian dari studi arkeologi tentang dinamika kehidupan masa prasejarah, termasuk proses migrasi manusia modern awal (homo sapiens) dari paparan Sunda ke paparan Sahul melalui kawasan Wallacea. Kisah ini ditunjukkan dengan sejumlah temuan penting gambar cadas tertua di dunia dalam satu dekade terakhir di Indonesia.

Hasil publikasi riset dari kerja sama antara peneliti Indonesia-Australia tentang gambar cadas di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur terbit pada jurnal ilmiah prestisius Nature dan Science Advances. Riset itu mengungkap tentang umur gambar cadas berupa gambar figuratif (gambar natural hewan dan therianthropik) dan cap tangan di dua kawasan tersebut yang telah ada minimal sejak 45 ribu tahun lalu.

Hasil penelitian ini kemudian dipublikasikan dalam dua karya, yaitu pleistocene cave art from Sulawesi, Indonesia dan earliest hunting scene in prehistoric art. Publikasi ini menjadi salah satu dari 10 terobosan ilmu pengetahuan versi majalah Science pada 2014 dan 2020.

Pengetahuan tersebut tidak hanya berhenti di kalangan akademisi. BRIN maupun Google Arts & Culture berharap proyek kolaboratif yang memuat perjalanan transformatif kekayaan budaya dan sejarah kepulauan Indonesia itu dapat diakses secara luas oleh publik.

Untuk mempublikasikan hasil dokumentasi ini, BRIN dan Google akan melakukan “Peluncuran Platform Digital Gambar Cadas Prasejarah Indonesia”. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, BRIN Kawasan Thamrin, Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025 Pukul 10.00 – 12.00 WIB.