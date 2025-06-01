Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apa Itu Istilah Coupe yang Banyak Digunakan Produsen Mobil? Ini Penjelasan dan Contohnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |21:36 WIB
Apa Itu Istilah Coupe yang Banyak Digunakan Produsen Mobil? Ini Penjelasan dan Contohnya
Ilustrasi.
JAKARTA – Istilah coupe kerap digunakan oleh produsen mobil untuk menarik perhatian konsumen karena kendaraan dengan desain ini lebih menarik dan sporty. Namun, ternyata ada istilah ini tidak selalu memiliki definisi yang sama pada tiap pabrikan mobil.

Secara umum, istilah coupe digunakan untuk menggambarkan mobil hard-top dua pintu dengan atap yang miring di bagian belakang. Pada perkembangannya, coupe bisa merujuk kepada beberapa desain serupa meski tak sama.

Melansir Autoblogs, istilah coupe sekarang bisa dikaitkan dengan mobil semacam Chevrolet Corvette dengan panel atap yang dapat dilepas. Bahkan, mobil hatchback dengan dua pintu juga masuk dalam kategori coupe.

Beberapa mobil coupe juga ditawarkan dengan empat pintu, tetapi ini jarang terjadi karena biasanya hanya dibuat oleh pabrikan di luar Jerman. Coupe biasanya lebih besar dari superminis atau city car, tapi lebih kecil ketimbang jenis saloons.

Coupe sendiri berasal dari bahasa Prancis (dengan ejaan coupé) yang pertama kali digunakan untuk menggambarkan gerbong kereta pada abad ke-19. Saat itu, kursi yang menghadap ke belakang dihapuskan.

Sebenarnya, ada dua kata yang menggambarkan mengenai jenis ini, yakni coupe dan cabriolet. Meski awalnya sama-sama digunakan untuk mendeskripsikan gerbong kereta, tapi ada perbedaan makna dari keduanya.

 

