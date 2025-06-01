Advertisement
OTOMOTIF

Banyak Hadirkan Hybrid, Ini Alasan Suzuki Belum Luncurkan Mobil Listrik di Indonesia

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |16:25 WIB
Banyak Hadirkan Hybrid, Ini Alasan Suzuki Belum Luncurkan Mobil Listrik di Indonesia
Suzuki Fronx juga hadir dalam varian hybrid. (Foto: Erha/Okezone)
JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) telah menambah jajaran kendaraan elektrifikasinya dengan peluncuran Suzuki Fronx varian hybrid pekan ini. Namun, sejauh ini produsen asal Jepang itu masih belum juga membawa mobil listriknya ke pasar Indonesia, padahal sebelumnya Suzuki telah memamerkan kendaraan bertenaga baterainya pada pameran-pameran otomotif besar baru-baru ini.

Suzuki telah memamerkan dua model mobil listrik, yaitu SUV dengan desain gagah eVX pada ajang GIIAS 2024, dan mobil listrik dengan desain kompak eWX pada gelaran IIMS 2025. Ini berarti Suzuki memiliki jajaran model kendaraan listrik yang bisa ditawarkan ke masyarakat Indonesia.

Namun, Suzuki tidak menutup kemungkinan untuk menambah jajaran model elektrifikasi mereka ke baterai sepenuhnya. Sebab, secara global, Suzuki memiliki lini model kendaraan listrik yang bisa ditawarkan ke masyarakat Indonesia.

Deputy 4W Sales & Marketing Managing Director PT SIS, Donny Saputra mengungkapkan bahwa Suzuki tidak menutup kemungkinan membawa mobil listrik bertenaga baterai penuh ke Indonesia. Tetapi, perusahaan ini memiliki pendekatan yang cukup jelas untuk melakukannya.

"Secara pendekatan kami bukan elektrifikasi yang step by step, dalam artian dari mild (hybrid) harus ke medium, ke strong, baru ke full battery. Secara strategi pendekatan kami menggunakan namanya multi pathway," kata Donny.

Donny menegaskan bahwa Suzuki ingin memperkenalkan teknologi elektrifikasi mulai dari mobil hybrid. Menurutnya, ini menjadi teknologi yang cocok bagi masyarakat Indonesia sebelum beralih ke listrik sepenuhnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
