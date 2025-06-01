Suzuki Fronx Diklaim Sudah Dapat 10 Ribu Pemesanan, Ini yang Bikin Orang Tertarik

JAKARTA – SUV kompak Suzuki Fronx diklaim telah mendapatkan lebih dari 10 ribu pemesanan meski baru beberapa hari diluncurkan . Bahkan, angka ini disebut didapatkan Suzuki dari beberapa pameran di berbagai kota di Indonesia sebelum Fronx diluncurkan.

"Kami sudah menerima 10 ribu lebih wishlist untuk Suzuki Fronx sebelum kami melakukan informasi harga. Nah, mulai hari peluncuran, kami akan menerima SPK secara resmi," kata Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra di Jakarta belum lama ini.

Menurut Donny, calon konsumen tertarik karena desain Suzuki Fronx yang sporty dan modern, selain juga pada mesin dan transmisi yang digunakan pada mobil ini.

“Soal aspek apa yang konsumen suka ada tiga. Pertama terkait desain, kedua berkaitan dengan mesin dan transmisi, kami dapat feedback positif. Ketiga, desain. Banyak konsumen bilang ini salah satu desain Suzuki terbaik yang pernah dilihat," ungkap Donny.

Sebagai informasi, Suzuki Fronx mengusung desain Dynamic Coupe Style. Mobil ini ditawarkan dalam tiga varian berbeda, yakni GL, GX, dan SGX, dengan pilihan ICE dan hybrid. Sementara transmisinya diberikan pilihan manual dan otomatis.

Khusus untuk tipe terendah GL, Suzuki Fronx menggunakan mesin berkode K15B 1.500 cc dengan transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan. Sedangkan untuk tipe GX dan SGX hadir dengan mesin K15C 1.500 cc mild hybrid bertransmisi otomatis 6 percepatan.