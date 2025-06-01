Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Fronx Diklaim Sudah Dapat 10 Ribu Pemesanan, Ini yang Bikin Orang Tertarik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 01 Juni 2025 |12:09 WIB
Suzuki Fronx Diklaim Sudah Dapat 10 Ribu Pemesanan, Ini yang Bikin Orang Tertarik
Suzuki Fronx. (Foto: Fadli/MPI)
A
A
A

JAKARTA – SUV kompak Suzuki Fronx diklaim telah mendapatkan lebih dari 10 ribu pemesanan meski baru beberapa hari diluncurkan . Bahkan, angka ini disebut didapatkan Suzuki dari beberapa pameran di berbagai kota di Indonesia sebelum Fronx diluncurkan.

"Kami sudah menerima 10 ribu lebih wishlist untuk Suzuki Fronx sebelum kami melakukan informasi harga. Nah, mulai hari peluncuran, kami akan menerima SPK secara resmi," kata Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra di Jakarta belum lama ini.

Menurut Donny, calon konsumen tertarik karena desain Suzuki Fronx yang sporty dan modern, selain juga pada mesin dan transmisi yang digunakan pada mobil ini.

“Soal aspek apa yang konsumen suka ada tiga. Pertama terkait desain, kedua berkaitan dengan mesin dan transmisi, kami dapat feedback positif. Ketiga, desain. Banyak konsumen bilang ini salah satu desain Suzuki terbaik yang pernah dilihat," ungkap Donny.

Sebagai informasi, Suzuki Fronx mengusung desain Dynamic Coupe Style. Mobil ini ditawarkan dalam tiga varian berbeda, yakni GL, GX, dan SGX, dengan pilihan ICE dan hybrid. Sementara transmisinya diberikan pilihan manual dan otomatis.

Khusus untuk tipe terendah GL, Suzuki Fronx menggunakan mesin berkode K15B 1.500 cc dengan transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan. Sedangkan untuk tipe GX dan SGX hadir dengan mesin K15C 1.500 cc mild hybrid bertransmisi otomatis 6 percepatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
suv SUV Suzuki Suzuki Fronx Suzuki
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/15/3186074//suzuki_grand_vitara_di_gjaw_2025-aFRL_large.jpg
Suzuki Andalkan 3 Mobil Hybrid di GJAW 2025, Fronx hingga Grand Vitara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/15/3185762//jetour_t2-hMid_large.jpeg
Meluncur di GJAW 2025, Jetour T2 Terjual Ratusan Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/15/3185643//suzuki_grand_vitara_minor_change_di_gjaw_2025-Dvel_large.jpg
Suzuki Target Jual 1.600 Unit di GJAW 2025 Lewat 3 Mobil Hybrid Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/15/3185571//daihatsu_rocky_hybrid-fxSz_large.jpeg
Daftar SUV Hybrid Kompak di GJAW 2025, Harga Mulai Rp200 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/15/3185354//suzuki_e_vitara-EvOM_large.jpeg
Suzuki Pastikan e-Vitara Meluncur di Indonesia Tahun Depan, Dikabarkan Hadir dalam 2 Varian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184797//pajero_sport-f3wh_large.jpg
16 Tahun Eksis, New Pajero Sport Dibekali Fitur Baru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement