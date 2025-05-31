Pemerintah Ajak Suzuki Ikut Bikin Mobil Nasional

JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan Suzuki Fronx yang telah diproduksi pada fasilitas mereka di Cikarang, Jawa Barat. Dirakit secara lokal, SUV kompak bergaya coupe itu diklaim telah memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 60 persen.

1. Pabrik Besar

Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza. Ia mengapresiasi Suzuki. Menurutnya, PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) memiliki kontribusi besar dalam industri otomotif Indonesia.

"PT SIM sebagai salah satu pabrikan otomotif terbesar, punya peran penting mendukung kinerja sektor otomotif selama ini. Terbukti produksi 73 ribu unit, penjualan 65 ribu unit di 2024, dan 5 besar pabrik otomotif Indonesia," ujar Faisol Riza di sela peluncuran Suzuki Fronx, di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Wamenperin mengungkapkan, sektor otomotif memiliki peran besar meningkatkan perekonomian di Indonesia. Meski penjualannya menurun tahun lalu, ia meyakini akan ada angin segar pada tahun ini.

"Tahun kemarin memang ada penurunan penyerapan atau unit penjualan di dalam negeri. Tapi, kami yakin tahun ini dan tahun depan akan kembali pada posisi semula dengan target lebih dari 1 juta unit setiap tahun," ucapnya.

2. Mobil Nasional

Faisol Riza mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengatakan menaruh fokus pada industri otomotif. Terlebih, mendorong terciptanya mobil nasional dengan produksi dan material yang sepenuhnya berasal dari Indonesia.