HOME OTOTEKNO TECHNO

Sedang Diuji Coba, MS Paint dan Notepad Windows Juga Bakal Dapat Fitur AI

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |22:00 WIB
Sedang Diuji Coba, MS Paint dan Notepad Windows Juga Bakal Dapat Fitur AI
Fitur AI pembuat stiker di MS Paint. (Foto: Microsoft)
A
A
A

JAKARTA - Microsoft tengah menguji beberapa fitur kecerdasan buatan (AI) baru untuk aplikasi pihak pertama di Windows 11. Raksasa teknologi yang berbasis di Redmond itu telah mengumumkan bahwa mereka akan merilis pembaruan baru untuk Windows Insiders di saluran Canary dan Dev bagi pengguna PC Copilot+.

Pembaruan ini mencakup fitur-fitur baru untuk MS Paint, Snipping Tool, dan Notepad. Paint mendapatkan alat pembuat stiker baru dan opsi untuk memilih elemen individual dalam sebuah gambar, sementara perusahaan tersebut mempermudah pengambilan tangkapan layar menggunakan Snipping Tool.

Fitur AI Baru Hadir di Aplikasi Windows

Dalam sebuah posting blog, pada Kamis, (22/5/2025) Microsoft mengumumkan beberapa fitur AI baru yang saat ini sedang diuji oleh perusahaan tersebut dengan Windows Insiders. Tidak ada kabar kapan fitur-fitur ini akan tersedia secara umum, tetapi dengan mempertimbangkan tren sebelumnya, fitur-fitur tersebut dapat diluncurkan secara luas akhir tahun ini, demikian dilansir Gadgets 360.

Dua fitur AI baru sedang ditambahkan ke MS Paint. Pertama adalah tombol Pembuat Stiker baru yang bergabung dengan fitur-fitur AI yang sudah ada di Paint, seperti Generative Fill, Generative Erase, dan alat Cocreator. Fitur baru ini memungkinkan pengguna membuat stiker khusus menggunakan perintah teks. Tombol Pembuat Stiker dapat ditemukan di menu Copilot. Setelah diketuk, kolom teks akan terbuka, tempat pengguna dapat mendeskripsikan stiker yang diinginkan.

Setelah selesai, Copilot akan membuat empat variasi stiker. Pengguna dapat mengeklik salah satu di antaranya untuk menambahkannya ke kanvas. Mereka juga dapat menyalinnya untuk digunakan di aplikasi lain, serta menyimpannya untuk nanti. Pengguna dapat mengunjungi kembali stiker dengan mengeklik opsi Stiker baru di bilah alat.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
