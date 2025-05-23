Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Telkom Solution Hadirkan Inovasi Digital Dorong Percepatan Transformasi B2B

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |13:30 WIB
Telkom Solution Hadirkan Inovasi Digital Dorong Percepatan Transformasi B2B
Telkom Solution Hadirkan Solusi Digital Inovatif untuk Segmen Market B2B Indonesia. (Foto: Telkom)
JAKARTA - Inovasi memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang di pasar. Seiring dengan kemajuan teknologi, saat ini anak bangsa juga mampu menghadirkan inovasi terbaru yang dapat mendorong percepatan tranformasi digital di segmen Business to Business (B2B).

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mendorong hadirnya inovasi ini melalui program Telkom Solution. Deratan inovasi yang dihadikan mencakup Cyber Security, Connectivity+ dan Artificial Intelligence yang diklaim dapat membantu memudahkan operasional, keamanan dan konektivitas bisnis skala kecil, menengah dan besar.

OVP Enterprise Marketing & Regional Management Telkom, Reni Yustiani mengungkap, ragam produk unggulan tersebut dapat mendorong pertumbuhan bisnis di tengah persaingan bisnis yang serba digital.

"Kami berharap para pelaku bisnis bisa lebih mengenal, memahami dan merasakan secara langsung bagaimana solusi digital IT unggulan dari Telkom Solution dan Indibiz tersebut dapat mempercepat transformasi digital pelaku bisnis," katanya dalam perhelatan Digiland 2025, dikutip Jumat (23/5/2025).

Reni menjelaskan Connectivity+ merupakan inovasi layanan konektivitas berkecepatan tinggi dan berkelanjutan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan komunikasi data di sektor bisnis.

"Layanan ini didukung oleh jaringan infrastruktur Telkom yang luas dan andal, memastikan kualitas koneksi terbaik di seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.

 

