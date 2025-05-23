Honda Gold Wing Edisi Spesial Meluncur di Indonesia, Dibanderol Rp1,1 Miliar

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menjual motor gede (moge) Honda Gold Wing edisi spesial perayaan 50 tahun. Motor ini hadir dengan desain khusus sehingga tampilannya semakin elegan.

1. Honda Gold Wing Edisi Spesial

Honda Gold Wing dikenal sebagai pionir sepeda motor yang mengaplikasikan teknologi airbag. Pada edisi spesial perayaan 50 tahun ini, airbag tetap menjadi fitur utama yang membuat pengendara lebih terlindungi apabila terjadi kecelakaan.

Model spesial ini hadir dengan dua lapisan cat ikonik serta emblem eksklusif. Kombinasi warna Bordeaux Red Metallic yang halus dilengkapi grafis hitam berpadu emas semakin memberikan kesan mewah dan berkelas. Mesin yang dibalut warna emas juga menambah aura mewah.

Motor yang hadir sejak 1975 ini tampil lebih berkelas dengan emblem Honda Gold Wing perayaan 50 tahun. Tersemat juga tulisan "Since 1975" yang terletak tengah area konsol.



Honda Gold Wing edisi spesial perayaan 50 tahun (dok AHM)

Desain dual-tone chrome mengombinasikan kekuatan dan kebanggaan dari logo autentik Gold Wing yang bergambar kepala singa dengan sayap elang yang megah. Tampilan dasbor digital yang lengkap juga diperbaharui untuk menampilkan grafis yang semakin menarik.

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi mengatakan, kehadiran Honda Gold Wing edisi spesial perayaan 50 tahun sebagai apresiasi bagi pencinta big bike premium Honda. Pihaknya ingin menghadirkan momen ini kepada pengguna moge di Indonesia.

"Menghadirkan produk terbaik untuk konsumen di segmen premium merupakan bagian dari komitmen kami untuk seluruh pecinta sepeda motor Honda. Hadirnya Honda Gold Wing edisi spesial perayaan 50 tahun ini memberikan kebanggaan dan daya tarik tersendiri yang didukung dengan layanan prima di 11 jaringan Big Wing Honda," ujar Octa dalam keterangannya, Kamis (23/5/2025).

2. Intip Spesifikasi Honda Gold Wing