5 Tips Aman Berkendara Motor saat Hujan

JAKARTA - Lima hal perlu diperhatikan pengendara sepeda motor ketika berkendara saat hujan. Hal ini untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Itu karena berkendara di bawah guyuran hujan menggunakan sepeda motor tidaklah mudah. Ada risiko dan bahaya, yang bisa menyebabkan cedera hingga hilangnya nyawa.

Saat hujan turun dalam intensitas tinggi, pandangan menjadi kabur dan fokus mudah goyah. Sepeda motor juga jadi sulit dikendarai. Pengendara juga bisa kelelahan lantaran stamina yang drop karena cuaca.

“Hujan bukan hal mudah dihadapi oleh para pengendara sepeda motor. Ini seperti tantangan yang harus diselesaikan secara hati-hati dan penuh tanggung jawab. Fokus dan memahami situasi juga kondisi menjadi penting agar kita dan sesama pengguna jalan bisa merasakan gimana berkendara yang cari aman dan selamat sampai ke tujuan,” ujar Head of Safety Riding Promotion PT Wahana Makmur Sejati, Agus Sani, kepada wartawan, Jumat (23/5/2025).

Agar tetap aman saat hujan, pengendara harus pahami hal-hal yang sebaiknya dilakukan selama perjalanan. Berikut 5 tips agar tetap aman berkendara motor saat hujan, sebagaimana dibagikan main dealer sepeda motor Honda Jakarta-Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati :

1. Motor Prima

Pertama, pengendara harus memastikan kondisi sepeda motornya dalam keadaan yang prima. Artinya semua berfungsi dengan baik dan laik untuk digunakan. Ini mulai dari kelistrikan, sistem pengereman, sampai komponen motor yang memiliki peran vital bisa menyala dengan baik.

Sebelum berkendara, wajib mengecek kondisi sepeda motor. Jika ada komponen bermasalah, sebaiknya cek ke bengkel resmi terdekat.

2. Rencanakan Rute Perjalanan

Hujan memang kondisi yang sulit diprediksi dan terkadang bisa menyebabkan banjir di beberapa titik. Sebaiknya pengendara merencanakan rute yang diambil sebelum melakukan perjalanan. Ketahui jalur alternatif jika jalan utama mengalami gangguan.

Paling penting manfaatkan aplikasi peta atau ikuti informasi jala. Dengan perencanaan yang tepat, pengendara dapat mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan masalah dan mencapai tujuan dengan aman.

3. Perhatikan Markah Jalan dan Rambu Lalu Lintas

Kala kondisi hujan terkadang membuat pengendara tidak memperhatikan marka jalan dan rambu lalu lintas yang berlaku. Ini sangatlah fatal dan harus dihindari, meski kadang hujan membuat pengendara ingin cepat sampai ke tujuan.

Padahal markah jalan punya fungsi membantu pengendara terhindar dari kecelakaan dan tetap berada di dalam jalur yang benar dan aman. Sementara rambu-rambu lalu lintas dapat membantu mengetahui kondisi sekitar jalan.