Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tahukah Kamu Kenapa Mobil Bisa Tiba-tiba Mati di Pelintasan Kereta?

Sagita Rahma Hayati , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |15:19 WIB
Tahukah Kamu Kenapa Mobil Bisa Tiba-tiba Mati di Pelintasan Kereta?
Tahukah Kamu Kenapa Mobil Bisa Tiba-tiba Mati di Pelintasan Kereta? (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tahukah kamu kenapa mobil bisa tiba-tiba mati di pelintasan kereta? Salah satu penyebabnya adalah kondisi medan yang curam atau bergelombang. Hal ini bisa membuat kendaraan berhenti mendadak. 

Kejadian ini dapat membahayakan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, sekaligus mengganggu perjalanan kereta.

Selain faktor medan yang curam, ada beberapa penyebab utama mengapa mobil bisa tiba-tiba mati di pelintasan kereta. Berikut penyebabnya, sebagaimana dihimpun pada Jumat (23/5/2025): 

1. Gangguan Sistem Bahan Bakar

Masalah seperti pompa bahan bakar rusak atau filter yang tersumbat bisa menghambat suplai bahan bakar ke mesin. Ketika aliran bahan bakar terganggu, mobil akan kehilangan tenaga dan berisiko mati di tengah rel.

2. Kerusakan Sistem Pendingin Mesin

Sistem pendingin yang bermasalah, seperti kebocoran cairan pendingin atau kerusakan kipas radiator, bisa menyebabkan mesin overheat. Jika mesin terlalu panas, mobil dapat tiba-tiba mati saat berada di pelintasan kereta.

3. Masalah Sistem Transmisi

Transmisi yang aus atau slip serta kerusakan pada kopling akan menyulitkan kendaraan untuk bergerak. Ini terutama saat melewati pelintasan kereta. Ini bisa membuat mobil berhenti dan tidak dapat melaju.

Selain faktor teknis, ada pula penyebab lain yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Pengaruh Sistem Kelistrikan

Medan magnet dari rel atau gangguan pada arus listrik mobil dapat mempengaruhi sistem pengapian, terutama pada mobil berbahan bakar bensin. Hal ini bisa membuat mesin mati secara mendadak saat mobil berada di atas rel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182804/hujan-P0Hy_large.jpg
Risiko Kecelakaan Meningkat saat Hujan, Penting Jaga Kondisi Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178267/toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-3UqK_large.jpg
Aki Punya Peran Vital pada Mobil Elektrifikasi, Ini 8 Tips Merawatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176688/knalpot-IDWu_large.jpg
Knalpot Keluarkan Asap, Tanda Masalah pada Mesin Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175404/mobil_mogok-lK2j_large.jpg
Jangan Panik, Ini Tips Mesin Mobil Mati Mendadak di Jalanan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/15/3175288/servis_mobil-KO1i_large.jpg
Waktu Servis Berkala yang Tepat, Berdasarkan Waktu Pemakaian atau Jarak Tempuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169548/mobil-rDFR_large.jpg
Ciri-Ciri Mobil Sudah Terendam Banjir
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement