Tahukah Kamu Kenapa Mobil Bisa Tiba-tiba Mati di Pelintasan Kereta? (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Tahukah kamu kenapa mobil bisa tiba-tiba mati di pelintasan kereta? Salah satu penyebabnya adalah kondisi medan yang curam atau bergelombang. Hal ini bisa membuat kendaraan berhenti mendadak.

Kejadian ini dapat membahayakan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, sekaligus mengganggu perjalanan kereta.

Selain faktor medan yang curam, ada beberapa penyebab utama mengapa mobil bisa tiba-tiba mati di pelintasan kereta. Berikut penyebabnya, sebagaimana dihimpun pada Jumat (23/5/2025):

1. Gangguan Sistem Bahan Bakar

Masalah seperti pompa bahan bakar rusak atau filter yang tersumbat bisa menghambat suplai bahan bakar ke mesin. Ketika aliran bahan bakar terganggu, mobil akan kehilangan tenaga dan berisiko mati di tengah rel.

2. Kerusakan Sistem Pendingin Mesin

Sistem pendingin yang bermasalah, seperti kebocoran cairan pendingin atau kerusakan kipas radiator, bisa menyebabkan mesin overheat. Jika mesin terlalu panas, mobil dapat tiba-tiba mati saat berada di pelintasan kereta.

3. Masalah Sistem Transmisi

Transmisi yang aus atau slip serta kerusakan pada kopling akan menyulitkan kendaraan untuk bergerak. Ini terutama saat melewati pelintasan kereta. Ini bisa membuat mobil berhenti dan tidak dapat melaju.

Selain faktor teknis, ada pula penyebab lain yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Pengaruh Sistem Kelistrikan

Medan magnet dari rel atau gangguan pada arus listrik mobil dapat mempengaruhi sistem pengapian, terutama pada mobil berbahan bakar bensin. Hal ini bisa membuat mesin mati secara mendadak saat mobil berada di atas rel.